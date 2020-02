El fallecido actor Kirk Douglas deja su gran fortuna a la caridad

El actor Kirk Douglas, padre del también actor Michael Douglas y quien falleció hace unos días a la edad de 103 años, dejó dicho en su testamento que gran parte de su fortuna será destinada a la caridad y no dejó nada a Michael, quien tiene su propio dinero.

De acuerdo a información que se publica en el diario Mirror, la fortuna de Kirk Douglas asciende a unos 61 millones de dólares y de ese dinero, 50 millones de dólares los habría dejado a la Fundación Douglas, entidad benéfica que él fundó.

La Fundación Douglas explica en su página web que tiene como meta principal ayudar a las personas que no pueden ayudarse a sí mismos, mejorar la educación, salud y desarrollar e impulsar oportunidades para los niños.

El medio citado también da a conocer que algunos de los beneficiarios de la fortuna de don Kirk son la Universidad de St. Lawrence, el Teatro Kirk Douglas de Culver City, el Hospital de Niños de Los Ángeles y el Templo Sinaí de Westwood.

Acerca de los 11 millones de dólares restantes de la fortuna de Kirk, no se da a conocer a quién serán destinados.

Al momento, Michael Douglas no ha emitido ningún comunicado ni ha dado entrevistas respecto a la decisión que tomó su famoso papá sobre lo que decidió acerca de su fortuna personal.

A los 103 años se fue el gran actor Kirk Douglas que ha trabajado en cientos de películas. Inició su profesión siendo muy joven, trabajando junto a Glorias del cine

Se fue de gira y seguro allá arriba lo recibieron John WAYNE, Lee Van Cleef , entre tantos otros QEPD �������� pic.twitter.com/QBlBYCnlt0 — ⚖️⚔️LawAndEquity⚔️⚖️ (@The_Dr_Justice) February 6, 2020

Fue el mismo Michael quien usó su cuenta personal de Instagram para informar sobre el fallecimiento de su padre y se refirió a él como una leyenda.

Un actor de la edad de oro del cine que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos", escribió Michael Douglas.

Kirk Douglas filmó alrededor de 80 películas y lanzó su propia productora de cine, en 1955.

Y como actor, don Kirk fue nominado al Óscar tres veces, por sus películas 'Champion' (1949), 'The Bad and the Beautiful' (1952) y 'Lust for Life' (1956).

Kirk Douglas era originario de Amsterdam, Nueva York. Según información en Wikipedia, nace el 9 de diciembre de 1916 y murió en Beverly Hills, California, el pasado 5 de febrero de 2020.