El famoso director de cine Jafar Panahi es detenido en Irán

Teherán. El destacado cineasta iraní Jafar Panahi fue arrestado este lunes frente a la oficina de la fiscalía en Teherán, adonde había acudido para dar seguimiento al arresto de otros dos cineastas.

"Aún no hay información sobre el motivo de la detención de Panahi", informó la agencia local iraní de noticias Mehr.

Panahí, ganador con "Taxi" del Oso de Oro en 2015, estaba frente a la oficina del fiscal de Teherán junto a otros cineastas para dar seguimiento al arresto de Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad, que fueron detenidos el pasado viernes.

Ayer Panahi publicó en su cuenta de Instagram un comunicado firmado por 334 cineastas iraníes, que condena "la constante represión" de artistas y cineastas independientes y exige "la liberación inmediata e incondicional" de Rasoulof y Ale Ahmad, que han sido "trasladados a un lugar anónimo".

El proceso de la firma del comunicado continúa, según aclara el comunicado que pide la cooperación de artistas y cineastas de todo el mundo.

Rasoulof, ganador del Oso de Oro con "There is no Evil" en 2020 y Ale Ahmad, junto a un grupo de actores, incluido Panahi, firmaron el pasado 29 de mayo un comunicado titulado "Depón tu arma", en el que pedían a las fuerzas de seguridad dejar sus armas y regresar al brazo de la nación.

El citado comunicado fue publicado durante las protestas callejeras que se organizaron contra la corrupción tras el derrumbe mortal de un edificio llamado Metropol en la ciudad sureña de Abadán.