El famoso rapero DMX en es hospitalizado en "estado grave" por sobredosis

Estados Unidos.- El rapero DMX fue hospitalizado en estado crítico el sábado después de una sobredosis de drogas en su hogar en el condado de Westchester, Nueva York, según un informe.

La estrella de hip-hop DMX de 50 años y actor de "Romeo Must Die" fue trasladado de urgencia a una unidad de cuidados intensivos en el Hospital White Plains alrededor de las 11 p.m. Viernes, informó TMZ.

La cantante de "Party Up (Up In Here)" mostraba "algo de actividad cerebral" pero estaba en un "estado vegetativo", dijeron las fuentes a TMZ.

Los fanáticos se preocuparon cuando Eric B. del dúo de rap Eric B. & Rakim compartieron una imagen de él y DMX en Instagram con la leyenda, "Por favor, oren por mi hermano DMX" y el hashtag #DMXhospitalized.

El rapero Rick Ross también publicó "Oraciones para DMX la leyenda, pongamos eso en el cielo" en su historia de Instagram.

El rapero DMX estuvo en prisión hace cerca de un año y ahora se ve en la tribulación de estar hospitalizado. AFP

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, ha estado luchando contra la adicción a las drogas durante años y en 2019 canceló una actuación en el Festival de Música Rolling Loud en CitiField y se registró en rehabilitación.

También se perdió un concierto en Brooklyn donde estaba programado para actuar para el 35 aniversario de Def Jam, se informó en ese momento.

El rapero se registró previamente en rehabilitación en 2017, cancelando programas en ese momento también, según TMZ.

DMX salió de prisión en enero de 2019 después de cumplir una condena por evasión fiscal. A pesar de la pandemia, DMX había tenido actuaciones modestas este año y estaba planeando una pequeña gira en Indianápolis y Texas en mayo, según su página de Instagram.