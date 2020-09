México. El famoso tiktoker Kunno debuta como actor en Como dice el dicho. Luego de haber anunciado en redes sociales que desaparecía de ellas por haber recibido insultos y amenazas de muerte, Kunno se despidió de ellas y ahora reaparece como actor en el programa de Televisa.

Kunno, quien en redes sociales se hizo famoso por haber protagonizado la Kunno Caminata, ahora encaminará su vida profesional por el rumbo de la actuación y ya se dejó ver en un capítulo de Como dice el dicho, este fin de semana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el capítulo de Como dice el dicho se abordó el tema de la identidad de género y Kunno fue uno de los protagonistas. Según reporte en distintos portales de noticias, muchos de los seguidores de la estrella del Tik Tok, cuyo nombre real es Guillermo, se sintieron emocionados por verlo actuar y se lo hicieron saber en redes sociales.

Foto de Instagram

Puedes leer: Yuri y la vez que Luis Miguel la ayudó a fugarse con Fernando Iriarte, su primer marido

No puedo estar más orgullosa de tu actuación de hoy bebé @papikunno lo hiciste excelente deseo de todo corazón sea el inicio de muchos éxitos ��✨ #kunnoeneldicho

KUNNO EN EL DICHO ☕ pic.twitter.com/hpYgXFoRQO — Chivis��✨ (@chivis3111) September 25, 2020

Kunno tenía millones de seguidores en redes sociales, pero tuvo que abandonarlas debido a que recibió varias amenazas de muerte, en parte porque se le ocurrió cobrar mil 200 pesos por un saludo de siete segundos que podía enviar a quien quisiera pedírselo, y eso le molestó a mucha gente.

Cada cosa que hago, cada cosa que pongo me destruyen. Nunca he querido el mal para nadie. Se salió de control todo y siempre en redes debo mostrar a esa persona fuerte, y ya no puedo más”, dijo Kunno en una última transmisión en vivo.

Y respecto a su aparición, en sus redes también manifestó que se había terminado la ausencia y estaba dispuesto a reaparecer para brillar sin temor alguno.

Renací. Aunque fue poco tiempo para mí fue suficiente. Conecté conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad”, escribió en una imagen que colgó en Instagram.

Foto de Instagram

Kunno es muy talentoso

La popularidad de Kunno creció como la espuma del mar y rápidamente consiguió en su cuenta de Instagram más de 2.8 millones de seguidores. En agosto del 2020 se hizo una lipoescultura y documentó su experiencia en su cuenta de TikTok. Tiene más de 20 tatuajes por todo su cuerpo.

Guillermo Kunno es su nombre completo, y el segundo nombre, según información en su biografía, sus padres so lo pusieron en honor al actor Kuno Becker, a quienes ellos admiran, además tiene un hermano llamado Chris.

Kunno, quien tiene 20 años de edad y es originario de Monterrey, Nuevo León, México, ha llamado la atención también por su manera de vestir y maquillarse. En varios de sus videos y publicaciones muestra su lado femenino y en TikTok consiguió alrededor de 13 millones de fanáticos.

Semanas atrás, lamentablemente se ganó el desprecio de un grupo de feministas al difundir un remix de la famosa canción Un violador en tu camino, himno que se ha convertido en un emblema del movimiento, y por ello también recibió amenazas, pero expresó en su momento que no le daban miedo y ni les hacía caso tampoco.

Foto de Instagram

También te puede interesar: Selena Gómez posa en bikini y enseña orgullosa la cicatriz de su trasplante de riñón