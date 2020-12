El fascinante "Gokú" con diamantes que Karol G le regaló a su novio Anuel AA

El reguetonero puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, es una fan de la conocida serie animada "Dragon Ball", creada por el mangaka y diseñador japonés Akira Toriyama. Los personajes favoritos del novio de la hermosa cantante colombiana Karol G, son Gokú y su enemigo Vegeta. Su fanatismo por esta serie lo ha llevado a otro nivel, como por ejemplo, el año pasado sorprendió a sus fans con su enorme tatuaje de "Gokú" en parte de su mano y brazo izquierdo.

Hace unos días el cantante de temas como "China" o "Narcos" cumplió 28 de edad. Su novia Karol G, sabiendo el gran fanatismo que tiene por "Dragon Ball" le regaló una figura de "Gokú", pero no de esas comunes figuras que venden en las jugueterías. Se trata de una pieza exclusiva bañada en oro y con muchos diamantes, que estuvo a cargo de la joyería One Of One Timepieces, ubicada en la ciudad de Miami, Florida. Asimismo esta joya tiene las iniciales "KG" (Karol G).

En la cuenta de Instagram de esta exclusiva joyería, que tiene entre su cartera de clientes a varias estrellas de la música urbana, se compartió un video de este espectacular regalo de cumpleaños que le dio Carolina Giraldo Navarro (nombre real de la cantante), a su novio.

"El 'Gokú' más duro que existe en este mundo, lo tiene mi hermano Anuel en oro y diamantes exóticos. Este fue el regalo de parte de su señora Karol G, para él. Increíble en el tiempo que lo logramos, los detalle de esta pieza son impresionantes. Gracias mi Dios", se lee en el post que hizo la joyería antes mencionada en su feed de Instagram. (Karol G comparte el significado de su nuevo look, revelando nostalgia y dolor propio).

Este no fue el único detalle que la reguetonera colombiana, quien ha colocado en las listas de popularidad éxitos como "Tusa" en colaboración con Nicki Minaj, tuvo con Anuel AA con motivo de su cumpleaños. En sus redes sociales publicó una amorosa fot donde podemos verla dándole un beso a su amado, mientras él la carga con sus brazos. Dicha imagen la acompañó con estas palabras:

Que cumplas 70 mil años más y ojalá todos conmigo.

Asimismo con esta publicación, Karol G daba por terminados los rumores de una separación de Anuel AA; incluso se llegó a decir que el cantante le habría sido infiel y en medio de todos estos rumores, salió el nombre de la cantante dominicana Natti Natasha, como la tercera en discordia.

Volviendo a los excéntricos lujos de Emmanuel Gazmey Santiago, cabe mencionar que también tiene una cadena con un dije de la cara de "Vegeta"; esta pieza esta forjada en oro de 14 quilates y con incrustaciones en brillantes de diamantes y zafiro. Fue diseñada y elaborada por el reconocido joyero Daniel Jewelry.

Karol G y Anuel AA se conocieron en 2018 cuando trabajaron juntos en la filmación del video musical "Culpables". En aquel entonces el boricua acababa de salir de la cárcel acusado de posesión ilícita de arma de fuego. En una pasada entrevista la bella cantante de la música urbana, contó que conocer en persona a Emmanuel, hicieron "clic" de manera inmediata. "Conocí su persona, quién es, lo que ha vivido, algunas de las cosas del porqué se expresa así en sus canciones, lo más brutal es que los dos enchufamos como que vamos a hacer que esta canción sea diferente este año".