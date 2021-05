"El fenómeno de Luis Miguel es impresionante": Elizabeth Guindi

Destacada como una de las actrices mexicana de cine teatro y televisión más queridas y conocidas en el medio artístico gracias a su potencial talento y su manera de interpretar grandes papeles en películas, series y telenovelas, Elizabeth Guindi, quien ahora suma un proyecto más a su carrera en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

En entrevista para DEBATE, la actriz relató sobre el fenómeno de Diego Boneta en la serie, y cómo fue personificar a Carmen Robles, mamá de Patricio Robles, interpretado por Pablo Cruz, un hombre que lucha por un sueño, y mostrará los claroscuros de los personajes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo llega este proyecto tan éxito de Luis Miguel, la serie?

"Estaba en Argentina en un seminario, y me llegó el casting, lo empecé a preparar allá, el fenómeno en América Latina es impresionante, o sea cuando le dije a mis colegas que iba hacer un casting para Luis Miguel se volvieron locos, entonces algunos se involucraron, me ayudaron mucho, lo grabé y pues llegué a México y dije esto lo tengo que mejorar como todos los castings que haces y pues me llamaron muy pronto y me dijeron serás Carmen Robles la mamá de Patricio Robles , un hombre que lucha por un sueño, y mostrará los claroscuros de los personajes".

Leer más: Reik y Maluma estrenan "Perfecta", la contraparte romántica de su éxito "Amigos con derechos"

¿Qué experiencias te ha marcado interpretar a Carmen Robles?

"La que pasa es que mi hijo investiga para saber cuál iba hacer la canción que lo va a llevar al éxito, pero yo mi esposo es abogado, tiene su bufete y pues no me pareció que mi hijo estuviera metido en este ambiente de la música, no estaba de mi expectativa de mi hijo, pero el conflicto es cuando poco a poco yo me quiero meter con mi hijo de que trabaje con su padre en la oficina, no meterse en la farándula, pero con este tiempo me doy cuenta del éxito que tienen, cada capítulo de la serie desenvuelve muchas realidades, como que la primera temporada fue cuestionamientos y ahora son resultados, entonces es un nivel de actuación estupendo, la producción, la dirección de actores es impresionante, me encantó trabajar con todos".

Para Elizabeth Guindi, el trabajo fue gratificante en todos los niveles

"Ahora el fenómeno entre los jóvenes es Diego Boneta, ese es el Luis Miguel que ellos conocen, pero esta nueva generación de jóvenes es Boneta, me entiendes, ahora sí que hay dos fenómenos al mismo tiempo, el maquillaje que le ponen es espectacular, el vestuario, muy en su papel y a mí me emociona que los proyectos tengan mucho éxito".

Una actriz muy talentosa, ahora le apuestas a la música, platíquenos

"En el pasado fui cantante de ópera, en el transcurso de mi profesión me volví actriz y siempre me quede con las ganas de cantar, entonces ahora vuelvo al canto con música ranchera, esto fue hace 10 años, grabé un disco tengo un grupo, pero acaba de morar mi guitarrista el maestro Rubén Esparza, el fue guitarrista de Lola Beltrán y de muchas más, entonces tuve la fortuna de trabajar con él".