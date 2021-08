El feo e inesperado desaire que María Félix hizo a Miguel Aceves Mejía en el sepelio de Jorge Negrete

México. Alrededor de la vida de los famosos en todas las épocas siempre han surgido "chismes", problemas o comentarios que con el paso de los años siguen siendo noticia y ese es el caso entre lo que un día pasó entre María Félix y Miguel Aceves Mejía.

De acuerdo a información en la cuenta de Instagram @charros_del_mundo, donde se comparte una imagen y anécdota de Aceves Mejía, este asistió al sepelio del cantante Jorge Negrete, ocurrido el 5 de diciembre de 1953 en Ciudad de México, y María Félix le hizo un desaire.

Aceves Mejía se acercó María Félix (quien era esposa de Negrete) porque pretendía darle el pésame por el fallecimiento de su esposo y en su intento ella le puso la mano al frente y le dijo: "¡No!", sin ninguna razón, cosa que a él le sorprendió bastante.

Lo anterior lo habría contado el mismo Miguel en varias entrevistas para radio y prensa, y la anécdota la retoma el citado portal de Instagram, en donde también se escribe que el también llamado "El rey del falsete" se sintió ignorado por "La Doña".

"Trabajamos un año después en la película Camelia y desde el principio me evitaba sin razón, apenas terminamos de filmar y me salí de los estudios porque me sentí ignorado e insultado", habría referido el cantante.

Miguel Aceves Mejía, cantante de temas inolvidables como La Malagueña, El pastor y Tú y las nubes. Foto de Instagram

Años más tarde, en 1952, María y Miguel se reencontraron como actores e intervinieron en el rodaje de la película Si yo fuera millonario, pero su trato sería exclusivamente laboral y profesional, no amistoso.

Miguel Aceves Mejía era originario de Chihuahua, México, (1915) e hizo una destacada carrera como cantante y actor en la llamada Época de Oro del cine mexicano, además fue compositor de temas vernáculos rancheros.

Al afamado artista se le conoció también con los apodos de "El Rey del Falsete", "El Falsete de Oro" y "El cantante de oro", y falleció a los 90 años de edad en Ciudad de México en noviembre de 2006 a causa de una fuerte neumonía.

María Félix, por su parte, murió cuatro años antes que él a los 88 años de edad también en Ciudad de México, México, y las películas que ambos filmaron juntos y cada quien por su lado se siguen proyectando en varios canales de televisión en distintos países incluyendo México y Estados Unidos hasta la actualidad.