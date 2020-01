El festival Heaven On Earth por primera vez en México

Guadalajara, Jalisco.- Por primera vez se llevará a cabo en tierras aztecas el festival de música electrónica "Heaven On Earth" en colaboración con Smash The House (disquera del dúo belga Dimitri Vegas & Like Mike); el evento musical se llevará a cabo el próximo 15 de febrero de este año en el Foro Alterno de Zapopan.

Creado con el fin de traer una mayor oferta de entretenimiento de primer mundo a los mexicanos, así como atraer turismo internacional a la Perla Tapatía, "Heaven On Earth" es un concepto único en la escena, donde las trompetas del cielo abrirán las puertas entre dos reinos, dando una experiencia única a los asistentes, haciéndolos sentir fuera de este mundo.

"Heaven On Earth" tendrá 11 horas de fiesta, desde las 4:00 pm hasta las 3:00 am del 16 de febrero. El lineup está compuesto por:

Las gemelas Nervo.

Los belgas Wolf Pack, Matt y Double Pleasure.

La leyenda de la música psicodélica, Skazi.

Los Djs mexicanos Le Twins, Tom & Collins, Mr.Pig y mucho más.

¿Dónde puedo conseguir los boletos?

La venta de boletos se lleva a cabo a través de Superboletos. Estos son los precios:

General - 660 pesos.

Zona VIP - mil 320.

Los asistentes podrán disfrutar de un área de food trucks con buena oferta de comida y bebidas para deleitar todos los paladares, además habrá distintas activaciones durante todo el festival.