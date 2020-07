El festival Lollapalooza alista edición virtual con grandes estrellas para este 2020

Estados Unidos.- El Lollapalooza, uno de los festivales más importantes del mundo, pese a que a inicios de este mes de julio había dado a conocer que su edición de Estados Unidos estaba cancelada, anunció que tendrá una edición virtual con más de 150 presentaciones durante cuatro días.

Será desde este 30 de julio al 2 de agosto cuando se podrá disfrutar de una combinación de sets anteriores de Lollapalooza, así como nuevas presentaciones en vivo, según las páginas oficiales del festival. Además, como parte de esta edición y de la situación actual en el mundo, los organizadores se asociaron con organizaciones benéficas como "Arts for Illinois Relief Fund", "Equal Justice Initiative" y "When We All Vote", por lo que harán una donación hasta de diez mil dólares cada una, algunos 219 mil 671 pesos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Artistas como Kali Uchis, H.E.R., Lous the Child, Kaskade, The Neighborhood, ic Mensa y Youngblud se presentarán con sets especiales para la edición virtual. Asimismo, se revivirán presentaciones importantes de agrupaciones y músicos como Paul McCartney, Lorde, Metallica, Arcade Fire, The Cure, Yeah Yeah Yeahs, Outkast, Chance the Rapper, LCD Soundsystem, Run the Jewels, Tyler the Creator y muchos más.

Line up de Lollapalooza 2020. Foto: Instagram

Cada una de estas presentaciones serán transmitidas a través de YouTube de manera gratuita a través del canal oficial del festival. En años anteriores, los organizadores se habían unido a la plataforma de videos para transmitir los sets del festival, pero esta es la primera vez que será totalmente digital.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Lollapalooza ha compartido los horarios oficiales de cada uno de los días; este jueves 30 de julio inicia con Mayor Lori E. Lightfoot y Perry Farrell a las 17:00 horas y finaliza con Bronies and Lemonade & Friends a las 00:15 horas.

Horario de este jueves 30 de julio. Foto: Instagram

¿Qué es el Lollapalooza?

Es un festival musical de los Estados Unidos, el cual originalmente ofrecía bandas de rock alternativo, indie y punk rock, así como algunas actuaciones cómicas y de danza. Concebido en 1991 por Perry Farrell, cantante de Jane's Addiction, el Lollapalooza se llevó a cabo anualmente hasta 1997 y después fue revivido en 2003.

Fuera de los Estados Unidos, el festival logró ir hasta Santiago, Chile, en 2011, siendo el primer país en Latinoamérica en recibir al evento mundial, sumándose una versión brasileña desde 2012. Asimismo, hay una edición argentina anual en Buenos Aires desde 2014.

En 2015 se anunció que se llevaría a cabo el primer Festival Lollapalooza en Europa en el mes de septiembre, en Berlín, esto en el histórico Aeropuerto de Tempelhof. En julio del mismo año se confirmó una nueva versión para 2016, en Bogotá, Colombia, en la plaza de eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar, sin embargo, este fue cancelado en el siguiente año.

Actualmente, el Lollapalooza se lleva a cabo anualmente en distintos países por tres días consecutivos, con las mejores bandas y músicos del mundo y este año se planeaba que fuera los días 27, 28 y 29 de marzo, sin embargo, debido a la pandemia mundial por coronavirus, se canceló a principios de julio. Pero durante dicho mes se reconsideró la decisión y terminó ofreciendo una edición virtual los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto.

Los fanáticos de este festival están ansiosos por su pronto inicio para poder ver presentaciones de sus cantantes y agrupaciones favoritas, así como revivir algunos momentos históricos de festivales de otros años, los cuales serán retransmitidos entre presentaciones especiales para recordar aquellos increíbles días.

Te puede interesar:

Muere un asistente en el festival de música Lollapalooza

J Balvin al festival de música Lollapalooza en Chicago