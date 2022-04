El filme "Fantastic Beasts" no generó magia en taquillas

USA, Canadá.- La tercera entrega de la película "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore", no recaudó los millones que se esperaban durante el primer fin de semana en las taquillas de USA y Canadá.

La precuela del mundo de Harry Potter a cargo de J.K Rowling, tuvo bajos ingresos en su estreno durante el primer fin de semana, se recaudaron 43 millones de dólares en Norteamérica. Según información publicada este domingo. A pesar de que el filme se ubicó en primer lugar en las taquillas, para la historia de la franquicia no es suficiente, debido a que otras entregas han generado muchos más millones.

La primera entrega de la saga recaudó 74,4 millones de dólares en 2016 y la segunda, "The Crimes of Grindelwald", se estrenó con 62,2 millones de dólares en 2018.

Expertos en el cine comentan que es normal que las secuelas no vuelvan a generar una ganancia superior a la primera entrega, sin embargo, se ha demostrado que hay casos que rompen esta idea, como por ejemplo los siguientes filmes: "Spider-Man: No Way Home", "Venom 2" y "Sonic the Hedgehog 2".

"El propósito de estas películas nunca ha parecido mucho más allá de mantener en marcha el tren de Potter, y que esta interación es un poco aburrida. El público, que era 56% femenino, fue un poco más amable y le otorgó cuatro estrellas en PostTrak y un B+ en CinemaScore", mencionó el editor de cine de la AP Jake Coyle.

Críticos del cine, han calificado a esta tercera entrega "Los Secretos de Dumbledore", con 49% esto en la plataforma más importante de crítica de cine "Rotten Tomatoes". En total las primeras ocho películas del mundo de Harry Potter, generaron más de 7.700 millones de dólares en taquilla.

Sobre esta línea de éxito se pensó que contar la historia del mundo mágico antes de Harry Potter y con Dumbledore de protagonista generaría el mismo éxito, sin embargo, los números indican lo contrario con una gran diferencia.

"Las dos primeras películas de "Fantastic Beasts" recaudaron un total de 1.500 millones de dólares". En redes internautas han comentado al respecto que quizá esto se deba a que el éxito de las primeras entregas del mundo de Harry Potter, tenían éxito porque contaban con "El trio de oro", nombre que se le dio a los personajes de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, protagonizados por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Quizá el éxito se deba a que los protagonistas crecieron a la par que su público. En última entrega, precuela de animales fantásticos, los protagonistas son: Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller y Mads Mikkelsen, quien fue reemplazo de Johnny Depp como Grindelwald.

Quitar a Johnny Deep, fue una decisión de Warner Bros, debido a que él aún en tiempo presente enfrenta un juicio ante la corte, en el que se le acusa de golpea a su ex pareja Amber Heard, quien dio vida a la Reina Atlante en Aquaman, por ello la productora le pidió que renunciara y él acepto de buena manera, aún su situación legal no se resuelve, podría ser quizá esta una de las causas de la baja recaudación, pues en redes sociales, fans de hueso colorado comentaron que no irían al estreno si Deep, no volvía a salir en la pantalla grande.

A continuación se presenta una tabla estadística sobre las películas más taquilleras en orden de éxito proyectadas en salas de cine de USA y Canadá y los millones recaudados, con información de Comscore.

Rankig de los filmes más exitosos en taquilla en 1er fin de semana de abril Millones recaudados 1. "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" 43 millones de dólares 2. "Sonic the Hedgehog 2" 30 millones de dólares 3. "The Lost City" 6,5 millones de dólares 4. "Everything Everywhere All At Once" 6,2 millones de dólares 5. "Father Stu" 5,7 millones de dólares 6. "Morbius" 4,7 millones de dólares 7. "Ambulance" 4 millones de dólares 8. "The Batman". 3,8 millones de dólares

9. "K.G.F.: Chapter 2" 2,9 millones de dólares 10. "Uncharted" 1,2 millones de dólares