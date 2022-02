¡El final de Nodeli! Así se expresaba Belinda de Christian Nodal, cuando todo era miel sobre hojuelas

Esta historia de amor ha terminado. Aún no se saben los motivos que los llevaron a terminar su noviazgo y cancelar su compromiso . En un comunicado que publicó en sus redes sociales, Nodal informó: "hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro".

"Con el tiempo y nuestras acciones se van a dar cuenta de que ni yo ni él somos de ese tipo de artistas, nuestro talento y nuestras carreras hablan por sí solas y no tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos".

Al respecto, la ex novia del futbolista mexicano Giovani dos Santos, mencionó que siempre habría personas que hablarían bien y mal, y que los únicos en saber lo que estaba pasando, eran Christian Nodal y ella.

Lo cual es algo nuevo porque jamás lo había hecho antes, y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

