El físico de Ninel Conde en bañador arrasa con el de cualquier actriz

Ninel Conde de 45 años de edad cada vez más le ha puesto ese toque de belleza total a las redes sociales, en esta ocasión lo hizo en un bañador con el cual no dejó nada a la imaginación, ya que se le ve un cuerpo perfectamente trabajado en todos los aspectos.

En la foto se puede ver a la actriz mexicana posando de perfil con una figura de envidia total, además deja en claro que todo lo que ha logrado es gracias al ejercicio, pues en publicaciones pasadas, ella compartió como lo daba todo en el gimnasio, además de comer muy saludable.

La imagen alcanzó más de 60 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le escribieron de todo a Ninel Conde quien desde hace unas semanas abrió una página privada donde comparte contenido exclusivo de su físico, por lo que invita a todos sus seguidores que se suscriban.

"El día que naciste se rompieron los moldes", "Buenos voy por ti corazon no me defraude linda y bella flor", "No wow obvio le queda corta la Barbi mexicana a Ninel Conde Te pasas de bombón", "Que locura es usted señorita hermosa con eso estoy loco", "Una noche buena en tu casa Ninel desde siempre contigo Europa România espero mucho ver en realidad", le escriben a la famosa.

Para quienes no lo saben Ninel Conde decidió emprender nuevos proyectos, pues a pesar de todos los problemas que viene enfrentando desde el año pasado, no se ha dado por vencida, es por eso que desea que este 2022, le vaya mucho mejor.

Otra de las cosas en las que se apoyó en los momentos más difíciles fue en la religión, por lo que cada que puede comparte versículos en sus fotos, pues se ha estado sanando de todo lo que ha vivido, desde que no ha podido ver a su hijo Emmanuel, hasta que su esposo Larry Ramos huye de la justicia por diversos cargos.

Hay que recordar que sus fans desean que regrese pronto a la música, pues tienen muchas ganas de oírla cantar un tema grupero.

