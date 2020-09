Él fue Oswaldo Sandoval, papá de Carolina Sandoval "La Venenosa"

Oswaldo Sandoval, papá de la conductora de televisión Carolina Sandoval, falleció el 23 de febrero de 2015 por algunas complicaciones en su salud. Desde que su padre falleció "La Venenosa" no ha ido a su natal Venezuela, pues la muerte de su progenitor es un dolor que mantiene en su corazón. En aquel febrero la también llamada "Reina de la fajas" recibió la llamada telefónica más dolorosa de su vida, debía viajar de inmediato de Miami, Florida a Caracas, Venezuela, pues su papá estaba por morir.

Tengo el corazón partido, mi hombre favorito, mi Oswaldo Sandoval se me fue. No sé qué siento, no sé ni qué hago acá escribiendo, solo sé que durante todos estos años fuimos muy felices. Entre lágrimas y con su voz intacta en mi corazón, solo rezo un Padre Nuestro por su alma que es la mía. Esto es muy duro, muy difícil, escribir no sé si me calma, pero expresar esto tan grande que sentimos los Sandoval es algo que jamás hubiese querido contarles.

"Solo les pido una cadena de oración por el hombre más bello de mi vida, ese hombre que me enseñó a caminar, que me enseño a entender que las piedras son más bellas que las flores, nunca podré dejar de sentir ese último abrazo, ese último beso, tu olor. Gracias por esos viajes a Mérida (Venezuela), por enseñarme a amar la lectura y la poesía, la educación que me diste por medio de tus enseñanzas, gracias por esas mañanas camino a la universidad y por todos esos consejos como el gran amigo que siempre fuiste", escribió en aquella ocasión en sus redes sociales Carolina Sandoval ante la muerte de su padre.

Carolina Sandoval, "La Venenosa", pidió a sus seguidores expresar su amor a sus seres queridos. "Te amo papá, entre lágrimas y con este dolor que me aprieta el alma solo les pido que hagan una cadena de oración por mi familia. Todo fue tan inesperado, nunca dejen de decirles a los que aman que los aman. Mi papá, siempre seré tu sol".

Los papás de Carolina Sandoval, "La Venenosa". Foto: Instagram @amaliadesandoval

Amalia Guzmán, mamá de Carolina Sandoval, constantemente comparte fotografías en su cuenta de Instagram junto a su esposo Oswaldo Sandoval. "Mi amado Oswaldo, difícil ha sido todo sin ti por acá, la vida me cambió y al pasar los días mas falta me haces, te amaré por siempre amor mío y que Dios nos proteja siempre", es uno de los varios mensajes que ha escrito.

En febrero pasado se cumplieron cinco años de la muerte de Oswaldo Sandoval, papá de Carolina Sandoval. La bella señora Amalia Guzmán expresó en sus redes sociales: "cinco años...❤️ Cinco años que aún no hemos podido asimilar, el tiempo corre y no espera por nadie. Cinco años sin ti en este plano, pero contigo eternamente. Te amaré por siempre, hasta la eternidad, te amo con locura".

Foto: Instagram @amaliadesandoval

Anteriormente en su feed de Instagram Carolina Sandoval, ex conductora del programa de espectáculos Suelta la Sopa, compartió con sus 2.5 millones de followers una fotografía de su juventud, donde lucía un cuerpazo. En dicha foto está al lado de su papá. "La Venenosa" escribió este mensaje donde manifestó qué es lo que más extraña:

De esta foto no extraño ni la cintura, ni el cuerpazo y menos las piernas sin celulitis y esas ridiculeces de las cuales se preocupan casi todas, lo único que extraño es al hombre hermoso que está a mi lado, el cual me enseñó a caminar, a amar la belleza de las piedras y el sonido del mar y a quien yo llamo papá ❤️ mi Oswaldo Saldoval que ya saben que vive allá en el cielo.

Carolina Sandoval no extraña el cuerpazo que tenía en su juventud, lo que realmente extraña es a su papá. Foto: Instagram @venenosadoval

