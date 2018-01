El fuerte reto al que se sometió Daniela Luján

Improvisar, romper la cuarta pared e interpretar a una chica con el sí muy flojo —como ella describe el personaje— es el reto que desde el viernes pasado enfrenta Daniela Luján al integrarse a la puesta en escena La estética del crimen, donde da vida a la estilista Bárbara.

"Me hablaron en diciembre para que viera la obra y si veía la posibilidad de integrarme, obvio me encantó y de inmediato comenzamos a ensayar", aseguró.

En esta historia en que la gente decide en cada función el rumbo de la trama e interactúa directamente con los actores, la improvisación es algo fundamental y Daniela aseguró que no es algo desconocido para ella, pero aun así sigue siendo un reto.

"Aunque ya haya hecho improvisación jamás era está cosa de meterte un poco con el público, aquí tenemos esa libertad de responderles, bromear con ellos y ser un poco llevados, eso nunca lo he hecho".

Una de las ventajas que tiene Daniela en este montaje es que dentro del elenco se encuentra el actor Carlos Rangel, quien la ha dirigido haciendo improvisación.

"Fue en un proyecto que se llamaba El juego, nunca dudé de su capacidad pero cuando trabajas con compañeros que sólo ves en el escenario te sorprenden cuando estás del otro lado dirigiendo, eso me pasó con ella cuando vi la gama interpretativa que tiene para este género", señaló Rangel.

Para el creador de La Manigüis el hecho de que ella se integre a esta obra, que lleva 300 representaciones en su haber, es muy complicado porque ya ha tomado un ritmo que Daniela debe alcanzar en poco tiempo, pero aseguró que todos los miembros del elenco la han arropado para que se sienta a gusto.

Luján se integra a la obra en lugar de Michelle Rodríguez, quien está por iniciar los ensayos de Los Miserables, así que le deja la nada sencilla tarea de interpretar a Bárbara.

"Me gusta que Bárbara sea una chica muy desfachatada, no tiene filtro y es muy transparente, por eso no piensa mucho lo que va a decir y peca de honesta, eso me gusta mucho. También me divierte mucho que es hata cierto punto vulgar y tiene el sí muy flojo, entonces jugar con eso me fascina, estoy muy divertida con ella", dijo Luján.

Con información El Universal