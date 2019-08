El gesto de amor de Edwin Luna con Alma Cero que no le importa a Kimberly

Edwin Luna y Kimberly Flores son una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo, pues desde que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey rompió su relación con la actriz Alma Cero, la pareja ha estado en el ojo del huracán.

Cabe recordar que Edwin Luna y Alma Cero vivieron un intenso amor, pues así lo profesaban con románticos mensajes en las redes sociales e incluso los dos se realizaron un tatuaje con el que sellaron su amor y tras contraer matrimonio con Kimberly se rumoró que se lo había quitado por lo que el vocalista salió a desmentir dicha noticia.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Edwin dejó en claro que no tenía pensado hacerlo.

“Hace mucho ella y yo nos pusimos un tatuaje que dice “love” y después vi entre semana en todas las revistas que el hijo de tal por cual se lo borró. No soy hipócrita”. No me lo he quitado y no es algo que esté pensando”, explicó Luna.

Recientemente Edwin Luna y Kimberly Flores se juraron amor eterno en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Los famosos tuvieron una espectacular boda pese a que la madre de Kimberly arremetiera contra ella días antes del matrimonio.

Becky Colombani afirmó que su hija Kimberly Flores solo se casaba con Edwin Luna por interés y que además, la joven era alcohólica y paloma negra. Colombani tambien acusó a Kimberly durante una entrevista con Un Nuevo Día, que la había golpeado.

“Ya basta de sus mentiras, ya basta de tanto daño que ha hecho, eso a mí no me gusta. Hace quedar mal a todos nosotros, principalmente a mí, yo le di su estudio, yo le di todo, que ella no quiso hacer nada es muy diferente, pero ya basta de tanta mentira”, señaló.

Tras realizarse la boda, el pasado mes de julio, la suegra de Edwin Luna arremetió nuevamente con su hija, pues no asistió a la boda.

“No quise ir a esa boda porque (Kimberly) me puso condiciones...yo no acepto condiciones ni de ella, ni de nadie", comentó en una entrevista vía telefónica para el programa Un Nuevo Día.

Tras las fuertes declaraciones Kimberly no dudo en responderle a su madre.

"Desde los dos años casi no has convivido con alguien y crees que así es el amor, a mí, mi abuela, es tan gigante que cuando la tengo llena todo. Mi abuelita y yo cumplimos el mismo día, lo es todo para mí”, dijo Kim en la entrevista con Penélope Menchaca.