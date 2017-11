El gran acto de caridad de Emilio y Gloria Estefan

La cantante Gloria Estefan y su esposo Emilio Estefan sirvieron hoy comidas gratis a familias pobres por el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos y pidieron no olvidarse de los que necesitan ayuda por los recientes desastres naturales en Puerto Rico y México.

Feliz Día de Acción de Gracias! #FeedAFriend #miamidesigndistrict Una publicación compartida por Gloria Estefan (@gloriaestefan) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 11:13 PST

“Un día como hoy es para dar gracias y hoy les pido que no olvidemos a nuestra gente de Puerto Rico que nos necesitan y a todo el resto del Caribe y México que han pasado tanto”, señaló el productor musical cubano.

Happy Thanksgiving #FeedAFriend #miamidesigndistrict Una publicación compartida por Gloria Estefan (@gloriaestefan) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 10:52 PST

“Hay mucha gente que no tienen familia y está sola en el mundo y de esta forma ellos pueden sentir que no están solos y estamos todos aquí juntos”, dijo a su vez la intérprete de temas como “Conga” y “Get on your feet”.

El matrimonio Estefan celebra desde hace una década esta tradición denominada “Alimente a un amigo” y afirma que lo hacen para regresar a la sociedad algo de las “bendiciones” que han tenido durante su carrera.

Some precious moments from our #FeedAFriend #thanksgiving event here in #miamidesigndistrict @estefankitchen Thanks again @baptisthealthsf @florida.blue @badiaspices @miamidesigndistrict @monatgratitudeofficial @mdcollege @hardrockhotels l Una publicación compartida por Gloria Estefan (@gloriaestefan) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 10:37 PST

“Hay mucha gente que no tiene las bendiciones que nosotros tenemos y que no tienen miembros de familia que puedan pagar una cena maravillosa”, señaló la cantante.

El matrimonio Estefan se reunió con violuntarios desde temprano bajo unas enormes carpas en el Distrito de Diseño de esta urbe para servir unas dos mil comidas que incluyen platos tradicionales de Estados Unidos y clásicos cubanos de su restaurante Estefan Kitchen.

Our awesome Chef @chefodell thank you for all the love and dedication... and delicious food!!! #FeedAFriend #thanksgiving #miamidesigndistrict @estefankitchen Una publicación compartida por Gloria Estefan (@gloriaestefan) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 10:23 PST

Pavo con el tradicional relleno y pay de manzana, así como cerdo asado, congrí, arroz, frijoles negros, yuca hervida, no faltaron.

Los alimentos fueron preparados la noche previa por estudiantes del Instituto Culinario de Miami.

Thank you so much @baptisthealthsf for your help & volunteers for our 10th annual #FeedAFriend event! Blessings to all this #thanksgiving Una publicación compartida por Gloria Estefan (@gloriaestefan) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 10:10 PST

"Creo que los estudiantes realmente aceptan el hecho de que estamos haciendo algo especial para alguien que puede no tener nada que comer", señaló José Casals profesor del Instituto.

En los últimos diez años este evento anual ha servido más de 14 mil comidas.

GLORIA ESTEFAN Y SUS COMENTARIOS HACÍA FIDEL

Gloria Estefan nació en La Habana, aunque prácticamente no tiene recuerdos de su Cuba natal: cuando tenía 16 meses, su familia abandonó la isla por razones políticas y se estableció en Miami.

Almost premiere time!!!! @onyourfeetnl #quesigalatradicion #worldwide #BeatrixTheater #utrecht #premiere Una publicación compartida por Gloria Estefan (@gloriaestefan) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 7:51 PDT

Allí creció y desarrolló su carrera como cantante, además de hacer pública su postura anticastrista.

A partir de la muerte de Fidel Castro, la intérprete de "Mi Tierra" compartió una dura imagen de un grupo de "balseros" en su cuenta de Instagram e hizo un descargo sobre lo que significa para ella el fin de una era. Parte del texto dice:

"Aunque la muerte de un ser humano es raramente causa para celebrar, es la muerte simbólica de las ideologías destructivas que el patrocinó que, en mi opinión, están llenando al exilio Cubano de esperanza renovada y un alivio que ha tardado mucho en llegar..."

EMILIO ESTEFAN

El productor musical Emilio Estefan expresó su deseo de que tras la muerte de Fidel Castro, llegue la democracia a Cuba, y dijo que el dictador le quitó “mi niñez y a mi madre”.

Durante una entrevista con Diario Las Américas, el también empresario cubanoamericano que se fue de la isla a la corta edad de 11 años, contó que lo hizo para salvar a su familia y que para eso tuvo que hacerse hombre.

Con información El Universal

