Estados Unidos.- Además de ser acreedora de una inmensa fortuna, de alrededor de $900 millones de dólares, algo como unos 18 mil millones de pesos mexicanos, y de una de las líneas de maquillaje más famosas del mundo en la actualidad, Kylie Jenner tiene la perfecta relación con su hija Stormi Webster, de dos años de edad, con quien comparte con gran felicidad su vida y sus dotes de inteligencia.

Desde su nacimiento, el primero de febrero del 2018, Stormi vivió en el ojo público, con un embarazo oculto de principio a fin, logró desviar la atención de todos hacia ella y hasta ahora sigue siendo uno de los hijos de famosos más importantes el mundo, por lo que todos siempre han estado al tanto de cómo es y su crecimiento.

Al nacer muchos se cuestionaron a quién se parecería esta pequeña hermosa nena y resultó que nada más y nada menos que a su madre, aunque el color de piel lo ha heredado de su padre, el rapero estadounidense Travis Scott, con quien Kylie mantuvo una relación de varios meses antes de salir embarazada de su primer hijo.

Ahora es Kylie Jenner quien ha mostrado de nueva cuenta una fotografía en donde podemos notar el gran parecido que tienen las dos mujeres que se incluyen en el famoso y mediático clan Kardashian-Jenner. A través de su cuenta oficial en Instagram, en la función de Stories, la joven compartió una imagen editada para ser combinada de ambas y lucieron casi idénticas.

El gran parecido que comparten Kylie Jenner y su hija Stormi. Foto: Instagram

En la fotografía podemos ver una captura de pantalla del reciente video de Kylie en YouTube en donde hace algunos días realizó unos cupcakes con decoración temática de The Grinch, el personaje verde que odia la Navidad, con el que justamente ha lanzado una increíble colaboración de maquillaje que ha promocionado por todo lo alto.

Pero la imagen que vemos ha sido editada y han combinado una foto antigua de Kylie, de cuando era apenas una niña de la edad de su hija Stormi, justamente de cuando Kris Jenner la vistió de Dorothy de El Mago de Oz para Halloween y sin duda es increíble lo mucho que ambas se parecen.

Pese a que muchas personas han alegado en que Kylie y Stormi no son para nada parecidas, esta vez la socialité confirma el parecido entre ambas y deja a todos con la boca abierta tras su publicación. La imagen fue compartida por una cuenta en Instagram de nombre Kylie K Boss, cuya función es seguir los pasos de la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians e informar a todos sobre lo que hace.

En distintas ocasiones Kylie y Stormi comparten increíbles atuendos. Foto: Instagram

Entre más pasa el tiempo, más vemos a la pequeña Stormi Webster hacer presencia en el perfil oficial de Kylie, ya sea desde la cocina, en casa, viendo películas, disfrutando una velada juntas, desde la piscina, comiendo, bailando o simplemente pasando tiempo de calidad madre e hija, siempre está presente en todos los asuntos de su madre y ella demuestra ser una excelente mamá.

Recientemente las dos bellas mujeres posaron para la portada de Vogue. Foto: Instagram

Todos han estado encantados con Stormi durante los últimos años, ya que es una niña muy encantadora, pero también inteligente como ninguna otra, esto gracias al esfuerzo y tiempo que su madre le ha dedicado a su educación. Fanáticos, seguidores, amigos, familiares y colegas de trabajo le han escrito a Kylie para hacerle saber lo encantados que están con la pequeña.

Aunque recientemente las pijamas de The Grinch que compartieron a juego pudieron haberse robado gran parte de la atención de los espectadores, lo cierto es que la actitud y los buenos modales que tiene Stormi son una parte fundamental de que sea una niña tan querida por todos en el mundo, pues siempre se le puede ver siendo de lo más gentil y atenta con su mami.