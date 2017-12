El gran reto de César Ureña ante el éxtasis de las mujeres

Al llevar a cabo uno de sus bailes en el escenario, con los cuales enloquece al público asistente, el actor piensa que entre la eufórica audiencia, esta su mamá y su hermana viéndolo bailar: “para hacer el baile con mucha sensualidad, pero con mucho respeto también”, comentó César Ureña en entrevista con EL DEBATE.

El joven actor forma parte del renovado elenco de Solo para mujeres, un proyecto que asegura, le ha traído a su vida a 18 hermanos, entre ellos Sergio Mayer y Alexis Ayala.

“La verdad es que Solo para mujeres resultó para mí un proyecto difícil, con muchos retos, la verdad estoy satisfecho con los resultados, muy contento de pertenecer al elenco, es una experiencia que la vivo día con día, en cada show me va dejando algo diferente, me ha regalado 18 hermanos”.

Foto: Cortesía

César Ureña, quien además está trabajando en una nueva serie de la cadena hispana Telemundo, aseguró que desnudarme ante cientos y cientos de mujeres, para quizás fácil, pero no lo es, más aun cuando eres una persona un tanto tímida.

“Yo he estado acostumbrado a prepararme físicamente, pero cuando me hablaron para formar parte de Solo para mujeres, supe que era un reto, era elevar mi cuerpo a otro extremo, trabajarlo de manera diferente".

"Resultó más que un reto para mí en la preparación emocional, desnudarse ante un público de dos o tres mil personas no es nada fácil, en verdad es un reto muy fuerte para mí, aparte que yo no soy tan desinhibido, si tengo un poquito de pudor, es algo que he estado trabajando durante cinco meses, con la ayuda de mis compañeros que son muy profesionales, así como con la ayuda de Alexis y Sergio Mayer, me ha resultado muy gratificante”.

El actor mexicano de 32 años de edad, contó a EL DEBATE sobre el proyecto que trabaja con Telemundo.

Se trata de una serie llamada Amigo íntimo, la cual próximamente será estrenada en la pantalla chica.

“Estoy grabando una serie que se llama Amigo íntimo, una serie muy bonita, una serie muy bien cuidada, es para Telemundo entonces los personajes son muy específicos, son personas muy cerrados, muy definidos, están hechos con pincel”.

“Me siento muy afortunado también de estar en este proyecto y que me hayan dado la oportunidad de hacer un personaje tan bonito como es el de Yair, es un tipo que esta encubierto, hago juego con el protagónico, la serie está bien cuidada y hacemos escenas blanquísimas, me encantan este tipo de proyectos que están tan cuidados , que den mucha expectativas al público, ahorita que el público es tan exigente con la televisión”.

Foto: Cortesía

Los tiempos en el mundo de la actuación han cambiado y esto lo sabe a la perfección César Ureña, quien asegura estar abierto a cualquier proyecto y hacer diferentes personajes.

“Ahorita con lo que vivimos en el medio de la actuación uno tiene que trabajar todos los días, con las series tan fuertes que vemos en Netflix y que vemos en todos lados, creo que si un actor se cierra es como achichar tu carrera, debemos estar abiertos a mejores expectativas”.

Para César es muy importante no ser encasillado en un mismo personaje.

“En la telenovela La Piloto (Televisa) hice un personaje gay, resultó para mí un reto pero con muchas gratificaciones; hoy Solo para mujeres donde hay que desnudarse y hacer personajes completamente diferentes, es algo muy diferente a lo que he hecho, estar en un foro o en una locación no es lo mismo que estar arriba de un escenario con una finalidad totalmente diferente, estar con el éxtasis de las mujeres que de verdad se vuelven locas en el show”.

Foto: Cortesía

Haciendo un balance en este 2017, César Ureña se queda con grandes satisfacciones de vida; se considera un hombre muy afortunado: “creo que algo muy bueno debo de haber hecho en la vida pasada para merecer tanto, me he ganado a 18 hermanos, la experiencia de estar en Solo para mujeres es única, completamente diferente a otros proyectos que he realizado”.

Y que viene para César Ureña en 2018:

“Vienen cosas grandes, estamos a anda de cerrar algo en Argentina, será otro reto para mí completamente, queremos hacer teatro, ya estamos en ensayos, llevamos la corporalidad a extremos muy grandes, para mí son verdaderos reto y esto conlleva a preparar tu cuerpo al máximo, estamos viendo si podemos por tiempo realizar este proyecto en Argentina, viene muchísimo trabajo, espero en Dios que me aún más”.