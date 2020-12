El gran vínculo que unía a Luis Miguel y el fallecido empresario Jaime Camil Garza

México.- La tarde del pasado domingo 07 de diciembre se dio a conocer que el reconocido empresario Jaime Camil Garza falleció a causa de un cuadro de septicemia catastrófico y muchos comenzaron a recordar algunos aspectos de su pasado, como el gran vínculo que lo unía con el cantante Luis Miguel, también conocido como El Sol e intérprete de temas como 'Ahora te puedes marchar', 'La incondicional' y 'Hasta que me olvides', sólo por mencionar algunos.

Fue durante el año 2018 cuando el nombre de Jaime Camil Garza comenzó a circular en las redes sociales en una nueva generación, pues tras el estreno de la serie ese mismo año se reveló que él y el cantante mantenían una estrecha relación casi como si fueran padre e hijo, pero esto más tarde se desmoronaría.

En la producción de Netflix creada por Pablo Cruz se mostró que Camil Garza apoyó siempre en todo al cantante, incluso, lo ayudó a librarse de la cárcel al prestarle una alta cantidad de dinero en dólares para que saldara una deuda que tenía con Hacienda. Eran 10 millones de dólares que sin pensarla dos veces le hizo llegar a LuisMi y el empresario omitió cualquier tipo de comentario al respecto.

Fotografía de los actores que dieron vida a Luis Miguel y Jaime Camil Garza en la serie de Netflix del cantante. Foto: Netflix

Pero no fue la única ocasión en el que el empresario le dio la mano a Luis Miguel, a quien veía como a su hijo, pues en algunos otros capítulos de la serie encontramos detalles interesantes y relevantes para conocer un poco más sobre la relación que ambos tuvieron. Incluso, Tony Starr, quien fue pareja de Jaime y tuvo a su hija Issabela Camil, detalló que existía un gran vínculo entre la familia Camil y el cantante.

Asimismo, se contó durante la serie que tanto Issabela como su padre, Jaime Camil Garza, ayudaron al cantante a volar en un jet privado a España, en donde su padre, Luis Rey, se encontraba a punto de morir. Por si fuera poco, en los años 80 el empresario registró al cantante como mexicano nacido en el Distrito Federal, aunque siete meses después le hizo un acta en donde señalaban que había nacido en Veracruz, aunque la realidad es que es de Puerto Rico.

Durante una entrevista con "Ventaneando", Tony relató: "(Luis Miguel) era como un hijo nuestro por muchos años y por circunstancias la amistad se alejó, regresó y se alejó. Pero viendo todo lo que están publicando y haciendo de Luis Miguel nos trae memorias maravillosas, fue verdaderamente como un miembro de la familia".

Jaime Camil Garza y Tony Starr acogieron a Luis Miguel como a un hijo. Foto: Cuartoscuro

Pero ella no fue la única en pronunciarse sobre el tema, en el pasado también el actor de telenovelas, Jaime Camil III, habló en entrevista sobre su relación con el cantante de 50 años y explicó: "Es raro. Me acuerdo vagamente que estábamos en Valle de Bravo, alguien presenta a mi papá con Luis Rey. Luego llegó Luis Miguel y salimos a pasear juntos. Mi papá le toma gran cariño desde entonces y se convierte en parte de la familia".

Y aunque muchos han señalado que entre ambos existían celos por el amor paternal de Jaime Camil Garza, él dejó en claro que esto no era así, pues también tenían una muy buena relación: "Éramos muy buenos amigos. Él se refería como 'pá' a mi papá. Era como un medio hermano. No me daba celos, porque mi papá siempre nos dio el lugar que merecemos".

En aquella época, gente cercana a Luis Miguel, comentó para algunos medios de comunicación que el cantante estaba muy unido a la familia Camil, lo que marcó algunos de los mejores momentos éste, ya que por fin podía gozar de una relación y protección de una figura paterna, la cual añoraba, pues la relación entre él y su padre, Luisito Rey, nunca fue la mejor, algo que también se vio en algunos capítulos de la serie.

Luis Miguel logró formar un gran vínculo con Jaime Camil Garza. Foto: Instagram

Pero tras el rompimiento de Luis Miguel con Issabela Camil, y algunos otros factores, la relación y ese vínculo tan especial que compartían fue afectado de una manera sin igual, provocando el distanciamiento del cantante con la exitosa familia y Tony Starr habló con "Ventaneando" sobre el tema. "Después él (Luis Miguel) desapareció, sucedieron cuestiones que no valen la pena comentar, pero son más de él que mías…Hubo un distanciamiento, o quizá la amistad se desgastó, no sé", compartió la exmodelo.

Cabe mencionar que actualmente el cantante Luis Miguel no comparte ningún tipo de relación con ninguno de los miembros de la familia Camil, aunque seguramente debió haberse sentido afectado por la muerte de éste hombre tan importante dentro de su vida y quien marcó aquellos días de juventud para siempre.

Pero Luis Miguel no fue el único famoso que recibió ayuda de Jaime Camil Garza estrellas como José José, U2, Angélica Vale y Jorge D'Alessio también se llegaron a mostrar agradecidos con él en algún momento por distintos favores o tratos que tuvieron.

El año pasado, tras la muerte del querido Príncipe de la Canción, se dio a conocer en "Ventaneando" que Camil Garza apoyó en 2008 a cantante para poder trasladar a su esposa a la capital cuando sufrió un derrame cerebral.

Otro de los favores que hizo el empresario fue ayudar a la agrupación de rock alternativo originario de Dublín, "U2", para que viniera a México, mientras que la hija de Angélica María dedicó unas palabras con gratitud hacia él tras darse a conocer su fallecimiento: "Gracias por las risas, por la confianza, por el cariño, por ser incondicional conmigo... ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Te quiero siempre!".

Luis Miguel no fue el único artista en mostrarse agradecido con el empresario Jaime Camil Garza. Foto: Instagram

También el cantante Jorge D'Alessio, hijo de la entrañable Lupita D'Alessio, calificó al padre de Jaime Camil como "un hombre brillante, encantador, carismático y tremendamente cariñoso con todo los que tuvimos la fortuna de conocerle".