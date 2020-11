El grito de emoción de Billie Eilish tras la victoria de Joe Biden

Estados Unidos.- La cantante estadounidense, Billie Eilish, de 18 años, se pronunció a través de sus redes sociales oficiales sobre la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de este mes de noviembre de 2020, en un video en donde se muestra de o más emocionada y logra acumular casi cinco millones de reproducciones.

La intérprete de temas como 'all the good girls go to hell', 'when the party's over' y 'idontwannabeyouanymore' compartió un video en Instagram en donde agradece a sus 68 millones de seguidores por haber reflexionado sobre la política del país y haber participado en las elecciones presidenciales.

"Chicos, quería darles las gracias a todos los que votaron. Esto es increíble, estoy muy feliz", expresó la cantante tras dar un grito de emoción. También agradeció a quienes, como ella, votaron en sus primeras elecciones presidenciales, y en general a quienes este año cambiaron de opinión y acudieron a las urnas a votar.

"No dejen que nadie les diga que su voz o su voto no importan", recordó la cantante, al igual que muchos otros artistas muy famosos en el mundo, pues todos han estado motivando a sus seguidores a votar para decidir por un futuro mejor para el país estadounidense.

Gracias por preocuparse por el clima, por los derechos de las mujeres, por la justicia social y por sobrevivir ahora mismo. No puedo agradecerles lo suficiente. ¡Estoy tan feliz ahora mismo! Los amo, chicos", concluyó la cantante ganadora del Grammy a Mejor álbum vocal en el video en el que logra millones de reproducciones y miles de comentarios.

Desde hace algunos meses, Billie Eilish se ha mostrado abiertamente partidaria del demócrata Joe Biden y públicamente a hablado sobre Donald Trump. Durante la etapa preelectoral, la cantante alentó a la ciudadanía a votar como "si sus vidas dependieran de ello" y dijo que el republicano estaba "destruyendo" el país".

A finales del mes de octubre, la Administración Trump excluyó a Eilish de una campaña publicitaria diseñada para levantar los ánimos durante los días de confinamiento en la actual pandemia mundial por Covid-10 y argumentaron que la joven "destruye nuestro país y todo lo que nos importan".

El grito de emoción de Billie Eilish tras la victoria de Joe Biden. Foto: Instagram

En los últimos años la cantante Billie Eilish se ha convertido en una de las cantantes más influyentes dentro de la industria del entretenimiento, y ahora que ha cumplido los 18 años, pudo hacer valer su voto en las elecciones de Estados Unidos y decidió utilizar su voz en las redes sociales para influenciar a sus seguidores, donde anunció que participaría en un evento del candidato demócrata, dejando así en claro su postura política.

En Instagram, la intérprete cuenta con más de 65.9 millones de seguidores, en donde recientemente ha utilizado su influencia para publicar mensajes acerca del movimiento Black Lives Matter y otras causas sociales. La joven ha estado bastante abierta ante su postura política, incluso, participó en el podcast de iHearRadio "Why I'm Voting".