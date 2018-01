El grupo Ov7 le apostará a la música urbana

El grupo Ov7 está en proceso de lanzar un nuevo álbum, en el cual se atreverán a experimentar diferentes formas de sonido, pero sin alejar del género pop.

Según el integrante del grupo Oscar Schwebel comentó lo siguiente:

"Básicamente somos una banda de pop, no podemos hacer de lado eso porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra raíz" expresó el cantante.

"Pero definitivamente estamos como escuchando cosas que andan ahí, más frescas. Nosotros no somos un grupo urbano, pero hay ciertas cosas de la rítmica del urbano que nos encanta (...) nos gustará experimentar ciertas cosas de la base rítmica de lo urbano".

Además, aseguró que ya están preparando su regreso a los estudios después de cuatro años: "Entonces pues como que nos estamos juntando con productores y autores, como para hacer un hibrido, como para decir: Ok de lo urbano me fusta esto, del trap me gusta esto, del pop me gusta esto, y a ver que nos sale".

Oscar también reveló que el sonido general del nuevo material será el pop ya que le tienen mucho respecto a ese género ya que gracias a este son conocidos.

"Siempre somos poperos y poperos nos moriremos".

Cabe mencionar que el grupo se encuentra de gira con los noventas pop tour el cual comparten escenario con Fey, Calo, JNS, y The Sacados entre otros.

Con información Notimex