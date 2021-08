El hermoso significado de "Young Forever", canción con la que BTS hace llorar al ARMY

Este fin de semana Jimin, uno de los integrantes de BTS fue trending topic a nivel mundial en Twitter, así como "Young Forever", una de las canciones más emblemáticas de la trayectoria artística de Bangtan Sonyeondan, así como una de las más especiales para ARMY. Jiminie estuvo por unas horas activo en Weverse (la comunidad global de la agrupación musical surcoreana), donde estuvo respondiendo a muchos comentarios de sus fans y además, comentó estar escuchando el tema antes mencionado.

Como el fandom sabe, "Young Forever" es una de las canciones favoritas de Park Jimin. Recordemos su tierno llanto cuando ARMY sorprendió a BTS al cantar al unísono dicha canción durante un show del "Love Yourself: Speak Yourself Tour" en junio de 2019, en el legendario Estadio Wembley en Londres, Inglaterra.

"Epilogue: Young Forever" es una de las canciones principales del primer álbum recopilatorio de BTS "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever" (en español, "El momento más hermoso de la vida: jóvenes para siempre"), la tercera y última parte de su serie sobre la juventud.

Tanto la canción como el MV "Young Forever" son en verdad inspiradores; a través de su hermosa letra, BTS le recuerda a ARMY que aunque sientan dolor, "somos jóvenes para siempre mientras seguimos nuestros sueños".

Foto conceptual de BTS para su álbum "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever". Foto: Big Hit Music

Bangtan confesó haber titulado esta canción como "Young Forever (Joven por siempre)", porque pensaron que algún día ARMY (su fiel legión de fans), los dejará cuando crezcan y ante este sentimiento de angustia e incertidumbre RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook quieren quedarse jóvenes por siempre y así, estar con sus fans para toda la eternidad.

"Por siempre seremos jóvenes, en medio de la dispersa lluvia de pétalos de flor corro, sin rumbo en este laberinto de la vida, por siempre seremos jóvenes, incluso si me caigo y me lastimo, correré sin cesar hacia mi sueño", dice una parte de esta emotiva canción de BTS, "Young Forever".

Uno de los grandes anhelos de la humanidad desde el principio de los tiempos, es que un momento de la vida dure por siempre, que nuca deje de suceder; la letra de la canción habla de esa necesidad humana de que los momentos alegres o intensos de la vida perduren.

"Me consuelo a mí mismo, me digo a mí mismo que no hay un mundo perfecto, lentamente me vuelvo más y más vacío, esta gran ronda de aplausos no puede ser para siempre, me digo a mi mismo sin vergüenza eleva la voz, más fuerte, aunque te digas que no hay fan que dure para siempre, voy a seguir cantando, al menos solo por hoy, quiero que sea para siempre, solo quiero ser joven para siempre", canta BTS.

