El hijo de Cuahtémoc Blanco participará en MasterChef México

México. Cuauhtémoc Blanco Santoyo, hijo de Cuauhtémoc Blanco, participará en MasterChef México, el reality show de Televisión Azteca. Lo anterior lo confirma la chef Betty Vázquez en entrevista con Flor Rubio para su programa de radio "Fórmula Espectacular" y dijo también que ya pasó tres filtros que son necesarios para que alguien pueda ser parte de la octava temporada de dicho programa.

Betty Vázquez también mencionó que le tomó por sorpresa saber que el joven es hijo de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos; por ningún momento pasó por su mente la idea de que fuera su primogénito.

El niño ha sido tan honesto en no decir de quién es hijo, en no decir mi papá es esto. Pasó su entrevista, primero con un video original y bien hecho. Segundo, me lo pasan a mí, y pasan su entrevista conmigo y yo lo califico, pero lo que menos me imaginé es que es hijo de un deportista famoso, que es gobernador”.