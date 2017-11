El hijo de Jenni Rivera cuenta toda su verdad

Chiquis Rivera y Juan Ángel, "Johnny", su hermano, protagonizan un video que circula en redes sociales y a través del cual él habla de su homosexualidad, y se refiere a lo que está viviendo al lado de otro joven de nombre Joaquín.

(Doblado al español) @juanangeloficial hijo de #JenniRivera junto a su hermana @chiquisoficial defiende su relación Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 3:03 PST

"Él más bien quiso hacer este video, y yo lo voy a apoyar, como lo he hecho en todas sus decisiones de su vida. Él siente la necesidad de explicarles por algunos comentarios negativos que le han hecho, y le duele", dice Chiquis.

Tras las fotos y los rumores de los últimos días, el hijo menor de Jenni Rivera reveló toda su verdad a través de un video compartido en su cuenta de Facebook.

perfect date: being walked through city walk blind folded and being surprised with universal studio horror nights tickets pic.twitter.com/rHWGS67QLO — joaquin (@jooaquaain) 6 de noviembre de 2017

“Sí estoy en una relación gay en estos momentos y estoy enamorado de esta persona”, dice ‘Johnny’ en el video, que ya ha sido reproducido a través de las diferentes redes sociales.

El hijo menor de Jenni confesó que ha estado lidiando con esta parte de él desde hace ya un buen tiempo aunque aún no está seguro de sus preferencias, sí sabe con certeza que está enamorado de esta persona desde hace ya dos años.

headed to LA with my baby pic.twitter.com/SQiMx9Jp5j — joaquin (@jooaquaain) 20 de noviembre de 2017

Se refiere a Joaquín, el chico con el que aparece en románticas fotos en sus respectivas redes sociales, con quien de hecho mañana cumple dos años de relación.

“Hace cinco meses que regresamos después de haber estado separados por un año y medio aproximadamente. Durante ese tiempo experimenté con chicas y probé con diferentes cosas”.

Chiquis explica que les llamaron de distintos programas de televisión para pedirles entrevistas, y no quisieron aceptar.

“No queríamos dar una entrevista exclusiva… sí han hablado, sí han pedido (de los medios), pero hemos decidido hacerlo de esta forma aquí en el Facebook de ‘Johnny’ para explicar bien, sin editar, y poder hablar bien con ustedes, sinceramente, transparentemente”, dijo Chiquis al principio del video.

“Él más bien quería hacer este video y yo lo voy a apoyar”, aclaró la cantante y empresaria, quien agregó que su hermano tomó esa decisión al ver ciertos comentarios en contra de su mamá, de ella misma, de su tía Rosie y del resto de su familia. “He tenido la intención de hablar sobre este tema por un buen tiempo. No quiero sentir que tengo que ocultar a la persona que amo del mundo. Esa no es una forma de vivir. Solo quiero que las personas entiendan mi versión un poco mejor. Gracias a todos los que me han apoyado, han sido pacientes conmigo y me han ayudado durante todo este tiempo", destaca el joven.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y mientras muchos usuarios se han manifestado en contra, otros más le han hecho saber que no tiene dar explicaciones a nadie.

“Tú madre estaría muy feliz porque tú estás feliz. Mientras tú estés feliz, eso es lo único que importa”, le escribió una usuaria en YouTube. Jenni en su ultimo #PremiosDeLaRadio en 2012. Looking as beautiful as ever. #JenniVive #ArtistaFemeninaDelAño Una publicación compartida por Jenni Rivera (@jennirivera) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 1:38 PST

“Deja que la gente hable, no ocupes tu tiempo en querer callar bocas, ocupa tu tiempo en cosas positivas”, le aconsejó alguien más. Jhonny con Jenni, su famosa mamá, quien murió en diciembre de 2012. Foto: Twitter “No tienes que explicar nada… lo importante es que eres feliz y tu familia te apoya, lo demás no importa y tu mamá te apoya donde esté”, le comentó otro usuario.

El programa "El Gordo y la Flaca" compartió un fragmento del video doblado al español, en su cuenta de Instagram, y ahí tampoco faltaron los comentarios a favor y en contra:

“Awww qué valiente, no cabe duda que es digno hijo de Jenni Rivera”, opinó un usuario. “Pobre niño le afectó la pérdida de su mamá, que Dios le abra la mente”, comentó alguien más. “¿Y a quién le importa un carajo con quién se meta? La mamá fue famosa, ya se murió, ya se acabó, ellos no son artistas, ni figuras públicas interesantes, son x’s, a nadie nos importan”, agregó por el contrario otro usuario. “Es su vida… puede hacer lo que quiera… lo bueno de todo es que es honesto. ¡Ahora a ver qué dicen sus tíos! Con lo machistas que son”, comentó otro usuario. “Qué vergüenza da esa familia y se hacen llamar cristianos”, opinó alguien más.

Una joven señala que el cantante intentó abusar sexualmente de ella.

Rubí Mendivil, exintegrante del reality show La Academia de Televisión Azteca, da a conocer que el cantante Pablo Montero la estuvo acosando sexualmente y quiso abusar de ella años atrás.

Roja cantora #ginger #peliroja #gingergirl #singer Una publicación compartida por Rubi Mendivil (@rubimusica) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 10:08 PDT

Montero se aprovecha de su posición, señala indignada.

El cantante del regional mexicano sería el nuevo famoso involucrado en una acusación de acoso sexual, pues de acuerdo a la versión de la ex académica Rubí Mendivil, el cantante intentó abusar de ella cuando recién abandonó el reality.

Que tal su sábado? Les recuerdo que mañana es la gala de @miraquienbaila vamos a darle con todo! #TeamPabloMontero #mqb #pablomontero #miraquienbaila #MQBPabloVota #mexico #miami #usa @maximoproductionsusa Una publicación compartida por Pablo Montero (@pablomoficial) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 11:51 PDT

De acuerdo a un diario en México, fue la propia Rubí quien dio a conocer este hecho durante una entrevista en la que afirmó que Montero se aprovecha de su posición para abusar de las jóvenes que tienen el sueño de ser unas cantantes reconocidas.

“Cuando yo salí de La Academia me vine a vivir acá a la Ciudad de México y comencé a trabajar en un restaurante, mismo donde Pablo me vio y me mandó a su chofer para invitarme a una cita de trabajo, era para hacer votos en su show y le di mi número, porque yo tenía la esperanza de trabajar. Entonces el chofer me invitó a una reunión de trabajo en un restaurante donde estuvo Pablo y al llegar no fue así”, explicó. #Peliroja by: @alcalove_ Una publicación compartida por Rubi Mendivil (@rubimusica) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 4:59 PST

Posteriormente, Mendivil relató el incómodo momento que vivió junto al cantante y actor.

“Me pidió que me sentara al lado de su amigo (el chofer) y hablaba como con la boca cerrada, como si se estuviera escondiendo y de repente empezó a hablar de otras cosas y me empezó a tocar la pierna y con su pie empezaba a acariciarme, obvio me sentía incómoda, tenía 20 años y no sabía cómo actuar”.

La ex académica afirmó que a Pablo le gusta aprovecharse de las chicas de provincia. Y ante la situación que enfrentó con el intérprete de "Piquito de oro", ella le dijo que se tenía que ir a su casa, y él se ofreció a llevarla.

"Me subí a su camioneta y durante el trayecto seguían sin hablar de trabajo y me miraba raro, al llegar a mi casa me bajé de la camioneta y de repente se bajó y me quiso besar a la fuerza, cuando pasó eso, le di una bofetada y me dijo que así le gustaban”. Amé esta casa ❤️ Una publicación compartida por Rubi Mendivil (@rubimusica) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 8:08 PST

Finalmente, la cantante expresó lo molesta que se encuentra por el hecho, pues Montero se burló de sus sueños profesionales.