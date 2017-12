El hijo de Lucero y Mijares...¡mira cómo canta...!.

José Manuel Mijares, hijo de los cantantes Lucero y Mijares, heredó de ellos el gusto por la música y el canto, y lo demuestra a través de un video en Instagram.

El adolescente, quien ya tiene 16 años de vida, y según puede verse en el video, se muestra muy seguro, contento y feliz de cantar una estrofa de una canción.

Luego de que el video se volviera viral, la cantante reaccionó no muy contenta ante esta situación.

“La verdad es que les quiero contar que a ellos no les gusta eso, no les gusta salir en la tele, no les gusta que se hagan virales los videos, esa grabación fue de hace mucho (2014), estaba súper chiquito”, aseguró.