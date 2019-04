El hijo de Will Smith preocupa por su aspecto físico

Jaden, el hijo del actor Will Smith, llama la atención en redes sociales por su desmejorado aspecto fisico y preocupa también por ello. El joven tiene 21 años de edad y recientemente se dejó ver junto a su famoso padre en el Festival Coachella, en California.

Jaden inició su carrera como actor, pero ahora está más enfocado al mundo de la música, que tanto le gusta. Decidió modificar su look, tiñéndose en cabello en color rosado, quitándose parte de las cejas y bajando varios kilos de peso.

Smith fue uno de los artistas invitados a la segunda semana de conciertos en Coachella 2019, celebrado en California y el muchacho no llegó solo al mega evento musical.

Su padre subió al escenario para cantar con él Icon, uno de los más recientes lanzamientos de Jaden Smith.

Esta es mi primera vez en el escenario de Coachella, no hay manera de que me vaya así. ¡Vamos una vez más", exclamó Will Smith durante su performance.