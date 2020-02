El hilo viral de la relación tóxica de Danna Paola y Eleazar Gómez

Con el reciente lanzamiento de "Sodio" de Danna Paola y de "No me puede olvidar" tema de Eleazar Gómez, una gran polémica se ha desatado en redes sociales, pues aseguran que ambos temas son indirectas, incluso crearon un hilo sobre la supuesta relación toxica que los artistas mantuvieron.

Fue un usuario de Twitter quien se encargó de realizar uno de los conocidos y populares "hilos" en la plataforma del pajarito azul, lo que desató la controversia luego de que se presentaran pruebas de cada una de sus revelaciones, demostrando que si hay algo de razón en lo que escribe.

Dicho hilo tiene como protagonistas a Danna Paola y Eleazar Gómez, quienes mantuvieron una relación en el año 2010.

Los dos se conocieron en 2009, durante las grabaciones de la telenovela mexicana "Atrévete a soñar" de Televisa, en aquel tiempo ella tenía 14 años y él 24, una gran diferencia de edad que preocupaba a todos, pues Danna era menor de edad. En esa época se desató el rumor de que a Eleazar le gustaba la joven, pero ella no le correspondía por ser mucho más grande.

El hilo continúa explicando que los dos famosos mantuvieron un romance a escondidas durante los primeros meses, hasta que ya no pudieron ocultarlo más y comenzaron a salir fotografías del tipo de relación que mantenían.

En ese momento, Eleazar decidió convencer a todos que se trataban de montajes hechos por los reporteros y algunos usuarios de Internet, pues no le convenía que lo relacionaran con una menor de edad.

Las fotos continuaron apareciendo en los medios, pero ellos continuaron negando su relación, sobre todo Gómez, quien no daba a conocer su relación públicamente y eso comenzaba a molestar demasiado a Danna Paola.

Fue en 2013, en la presentación de la obra "Wicked" protagonizada por Danna Paola, cuando por fin se dejaron ver como una pareja oficial, para esta época ella ya era mayor de edad y podía hacer lo que le plazca con su vida.

Mientras ella estaba dentro de la obra en donde dio vida a "Elphaba", Eleazar comenzó a sentirse muy celoso, e incluso creía que Danna Paola lo engañaba con un actor de la misma obra, algo que no fue confirmado por los medios.

Meses después se reveló un video en donde se les veía protagonizando una fuerte pelea afuera de un cine y Eleazar llega hasta insultarla de una manera contundente. Se dijo que él había encontrado mensajes inapropiados de ella y cierto compañero de elenco de la obra "Wicked".

Para mediados del año 2015 terminaron su relación después de seis años y no por una infidelidad de Eleazar como se había rumorado, sino por maltrato físico hacia Danna Paola por él, esto de acuerdo con una fuerte cercana a la actriz.

Meses después de terminar su relación, Eleazar aseguró que Danna era una mujer posesiva, caprichosa cuando no obtenía lo que quería y una hipócrita. Mientras que ella declaró que su expareja era un hombre violento y celoso en extremo, tanto que la manipuló para rechazar varias telenovelas por sus celos incontrolables.

Luego de que ambos sacaran sus nuevos temas musicales, se han generado una ola de comentarios sobre las posibles indirectas musicales que han lanzado, pues existen distintas partes en los temas de ambos que han elevado las sospechas de los internautas.

"No me puede olvidar" de Eleazar presenta una estrofa en donde se hace menciona a "Pablo" y "Ariana", supuestamente el Pablo del sencillo de Danna Paola "Oye Pablo" y a "Ariana" luego de que Danna Paola se basara supuestamente en el estilo de la cantante Ariana Grande.

Como se nota que aún yo te gusto, vamos a quitarnos el disgusto, yo no soy Pablo y tú no eres Ariana, pero no quedemos con las ganas".