"El hombre que más he amado": La canción que Ingrid Coronado le hizo a Fernando del Solar

México.- En el marco del triste e inesperado fallecimiento del conductor argentino, Fernando del Solar, sale a la luz un video de hace algunos años en el que su ex, Ingrid Coronado, le dedica una canción que ella misma hizo y lanzó como parte de su trayectoria musical.

Hasta ahora, la también cantante no se ha pronunciado ante la muerte de quien fue "el hombre que más amó", según sus palabras, y el padre de sus hijos, Paolo y Luciano, fruto de su matrimonio, que duró desde 2012 hasta 2015.

Se ha vuelto viral una presentación de Ingrid de hace años, en donde interpreta su canción 'Bendigo cada instante', que, declaró, es un tema para Fernando del Solar, lo que dejó a todos muy sorprendidos, pues se sinceró al respecto.

Fue durante la competencia de Venga la Academia, parte de Venga la Alegría, programa de TV Azteca, en donde Ingrid Coronado interpretó el tema que escribió de su puño y letra para del Solar, momento en el que, conmovida, reveló que él había sido el hombre que más había amado.

Es para él, con todo el amor del que soy capaz. Es así, tengo a Dios de testigo que es el hombre que más he amado en el mundo, en la vida, en cada instante y con eso me quedo, puedo agradecer de haber estado con él", compartió con la voz entre cortada.

Asimismo, la conductora mexicana habló sobre los señalamientos hacia su persona, externando que fue su culpa por no haberse defendido. Cabe recordar que mucha polémica rodeó el divorcio de los conductores, pues muchos la juzgaron por dejarlo en su peor momento.

"Yo acepto la culpa y acepto la responsabilidad de no haber hablado. En su momento yo dejé un vacío de información que fue llenado con chismes, con cosas que no eran verdaderas, yo no tenía la capacidad de hablar en ese momento, yo estaba en un momento emocional muy difícil", externó Coronado.

¿Qué dice la canción que le hizo Ingrid Coronado a Fernando del Solar?

Si he callado tanto tiempo

Es porque lo sé y entiendo

El dolor

No se cura con dolor.

Si voy a romper el silencio

Es para sanar lo que siento...

Me lo pide el corazón.

Yo no puse distancia entre los dos,

Esa fue tú decisión.

Te amé;

Nadie te ha cuidado tanto como yo,

Sabe el universo que dijiste adiós.

Dijiste adiós.

Entregué todo por completo,

Di mi alma y mi sol,

Te di mi cielo y lo sabe Dios.

Lo sabe Dios.

Me despido y no olvido,

Te bendigo y bendigo cada instante de amor.

Lo que casi nadie sabe,

Es que te he llorado a mares,

Herida por mentiras y rencor.

En honor al amor que nos unió,

Te deseo hoy y siempre lo mejor.

Te amé;

Nadie te ha cuidado tanto como yo,

Sabe el universo que dijiste adiós.

Dijiste adiós.

Entregué todo por completo,

Di mi alma y mi sol,

Te di mi cielo y lo sabe Dios.

Lo sabe Dios.

Me despido y no olvido,

Te bendigo y bendigo cada instante de amor.

Solo la esperanza te salva en medio del huracán.

Tengo la certeza que el tiempo mostrará la verdad.

Te amé;

Nadie te ha cuidado tanto como yo,

Sabe el universo que dijiste adiós.

Dijiste adiós.

Entregué todo por completo,

Di mi alma y mi sol,

Te di mi cielo y lo sabe Dios.

Lo sabe Dios.

Me despido y no olvido,

Te bendigo y bendigo cada instante,

Te bendigo y bendigo cada instante de amor...

De amor.

