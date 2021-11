México.- No hubo duda de que Danna Paola fue una de las mejores vestidas durante la ceremonia de los premios Latin Grammy, celebrados en el MGM Grand Arena ubicado en Las Vegas, Nevada, donde se dieron cita los exponentes más importantes de la música latina para conmemorar una de las noches más importantes para el gremio.

La cantante mexicana de 26 años deslumbró en su paso por la alfombra roja con un increíble vestido negro de hombros descubierto y escote firmado por Carolina Herrera, recibiendo los mejores halagos y comentarios, siendo así la mejor vestida de la noche.

Pero es el look que utilizó para el after party de la ceremonia el que tiene hablando a todos y es que lució maravillosa y como toda una reina, vistiendo una jovial prenda que se volvió uno de los looks favoritos de todos que alguna vez haya utilizado.

Para dicha celebración, Danna Paola vistió un sensacional vestido plateado de tela brillante que la volvió el centro de atención. Corto, pero con largos listones que daban la apariencia de ser más largo, de escote en forma de corazón, mangas descubiertas y figura bien marcada, así fue como logró conquistar a todos la cantante mexicana.

El homenaje de Danna Paola al Hollywood antiguo en el after party de los Latin Grammy

El vestido fue un claro homenaje para el Hollywood antiguo, donde el brillo y ser la más elegante para vestir eran lo que resaltaba, así fue como la estrella de la música pop logró robarse todas las miradas y recibir bastantes halagos.

Para estilizar su atuendo, la cantante llevó el cabello medio recogido, un maquillaje juvenil y radiantes accesorios. La fotografía logró más de un millón de me gustas en cuestión de horas y los comentarios no se han hecho esperar.

Danna Paola se llevó a toda su familia al afterparty de los Latin Grammy

Para conmemorar su primera nominación a los Latin Grammy por su disco K.O., Danna Paola se llevó a toda su familia al after party y en fotografías y videos publicados en su perfil de Instagram evidenciaron lo bien que la pasaron. Juan José Rivera, Patricia Munguía y Vania estuvieron acompañando a la más pequeña de la familia y se mostraron muy orgullosos de sus logros.

