El humilde homenaje de Ángela Aguilar a su abuela Flor Silvestre, en su gira "Mexicana enamorada"

Su papá Pepe Aguilar externó que luego de este concierto, "hay un antes y un después en la carrera de Ángela, bravo hijita, muy orgulloso de ver como cada día te superas, como has crecido artísticamente, como te quiere la gente y ¿sabes que hija? Esto es solo el principio".

"Angelitxs gracias por hacer del inicio de mi gira 'Mexicana enamorada' en la Arena Ciudad de México un lleno total, en verdad fue una noche inolvidable, aún no me lo creo Gracias por todo y por tanto".

Asimismo, la prima de la también cantante de música ranchera Majo Aguilar, expresó que "una de las cosas que me acompaña y siento que la llevo conmigo siempre, es cuando yo canto sus canciones. Así que, si me lo permiten, quiero cantarle un humilde homenaje a Flor Silvestre".

Francisco Inzunza

