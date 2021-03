El impresionante cambio físico de Paty Cantú para promocionar su nuevo tema Si yo fuera tú

México. Paty Cantú, cantautora de temas como Mariposas, tiene estreno musical con el tema Si yo fuera tú, una colaboración musical con María Becerra, y sorprende en Instagram al mostrar cómo luce tras haberse cambiado el look especialmente para dicho lanzamiento.

Paty Cantú, originaria de Guadalajara, Jalisco, México, es una chava muy talentosa que siempre está sacando cosas nuevas y diferentes en la escena musical, como es el caso ahora con Si yo fuera tú, una balada rítmica que canta junto a la también cantanet María Becerra.

La nueva imagen de Paty Cantú. Foto de Instagram

Y justo para promocionar dicho tema, Paty luce un estilo muy de los años setenta, puesto que aparece con el pelo largo y ropa alusiva a esa década. En el video al citado tema, María y Paty lucen sensuales y con prendas que marcaron a toda una época en México.

Paty se inició musicalmente hablando en el año 2000, al formar parte dle grupo Lu, junto a Mario Sandoval, y en el proyecto ambos permanecieron siete años, luego tomaron rumbos diferentes, puesto que emprendieron sus carreras como cantantes en solista.

Había mucho machismo en el proyecto”, dice Paty a Yordi, además no la dejaban componer, opinar, sugerir cosas relacionadas con el dueto y por eso, entre otros tantos motivos, dejó de sentirse cómoda en el proyecto.

Foto de Instagram

En un tiempo, las cosas entre Sandoval y Paty fueron demasiado pesadas, puesto que no se hablaban, excepto para cosas de trabajo, además ella vivía en un sótano y comía al día papas o un burrito, porque no le alcanzaba lo que ganaba de dinero para solventar sus gastos. "Peleábamos por cosas que no eran culpa de nosotros”, cuenta Cantú a Yordi.

Las cosas cambiaron para Paty Cantú, quien tras darse a conocer como solista de inmediato alcanzó popularidad con sus canciones, muchas de las cuales compone ella y ha colocado entre sus seguidores temas como Amor, amor, amor, Suerte, Cuando vuelvas y Rompo contigo.

A lo largo de su trayectoria musical Paty Cantú ha visto realizados varios anhelos profesionales, entre ellos poder participar en proyectos filantrópicos, y ha recibido galardones como el MTV Latinoamérica por Mejor Artista Nuevo Norte (2009) y Éxito SACM 2014.

Y también ha destacado como compositora de temas como Prefiero ser su amante, éxito en voz de la cantante María José, exintegrante del grupo Kabah, pero también ha escrito otros a famosas como Danna Paola.

Foto de Instagram

