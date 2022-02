El impresionante parecido de Pablo Montero con Vicente Fernández, para la serie "El último rey"

El próximo 14 de marzo tendrá su estreno, a través del canal Las Estrellas, la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", basada en la vida de Vicente Fernández, quien fuera uno de los grandes ídolos de la música tradicional mexicana. Este proyecto de Televisa y Univisión, está bajo la producción de Juan Osorio y es protagonizada por el cantante y actor Pablo Montero.

"Es el sueño de mi vida", expresó Pablo Montero de 47 años de edad y originario de Torreón, estado de Coahuila, México, en una entrevista para TVyNovelas.

El personaje que siempre quise hacer y que significará un antes y un después de mi carrera.

La revista antes mencionada publicó las primeras imágenes de Pablo Montero, caracterizado como Vicente Fernández y en verdad, el parecido es sorprendente. El intérprete de temas como "Mi piquito de oro" o "Hay otra en tu lugar", resaltó que su caracterización de "El Charro de Huentitán", es natural.

"Yo, como era tan cercano a Don Vicente, lo conocía perfectamente, por eso me dejé crecer el cabello, me dejé las patillas y el bigote para lucir lo más parecido posible. Nosotros no queríamos hacer una caricatura, entonces nos enfocamos en que a nivel visual no resultara un choque para el espectador".

Pablo Montero caracterizado como Vicente Fernández.

Por su parte, Juan Osorio manifestó que hubo varios candidatos deseosos de protagonizar la bioserie de Vicente Fernández, sin embargo, desde un principio estuvo convencido de que la persona indicada para este proyecto, era Pablo Montero.

"Está en la edad para hacerlo, canta estupendo, le sobran características y cualidades, además, sabe montar muy bien".

La serie está basada en "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández", de la periodista y escritora argentina Olga Wornat. Cabe mencionar que este año también será estrenada otra serie sobre el Patriarca de la Dinastía Fernández, la cual es producida por Caracol Televisión y protagonizada por el actor mexicano Jaime Camil. Estará disponible en Netflix México y esta fue aprobada por el mismo Don Chente tiempo antes de morir.

¿Qué le pasó a Vicente Fernández?

El papá de Alejandro Fernández, "El Potrillo", sufrió en agosto pasado una caída desde su altura en su hogar en el Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México. Fue trasladado de emergencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara, y sometido a una cirugía por lesión en una cervical.

Los médicos le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios; este le ocasionó otros problemas de salud y estuvo más de cuatro meses hospitalizado.

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad, el Día de la Virgen de Guadalupe en su México lindo y querido. De acuerdo al parte médico, la causa del deceso del intérprete de temas como "El Rey", "Estos celos" o "Acá entre nos", fue una falla multiorgánica ocasionada por el Síndrome de Guillain-Barré; fue sepultado en su Rancho Los Tres Potrillos.

"Es un honor y una bendición el poder interpretar a Don Vicente Fernández con todo mi amor y respeto, y de tantos años de amistad", mencionó Pablo Montero en sus redes sociales.