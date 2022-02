El impresionante regalo de bodas que dio Emilio Azcárraga Milmo a Humberto Zurita y Christian Bach

Una de las parejas más queridas y sólidas del medio artístico fueron Humberto Zurita y Christian Bach. Solo la muerte los pudo separar. Los actores de cine, teatro y televisión estuvieron casados por más de 30 años; fruto de su amor tuvieron a sus hijos Sebastián y Emiliano. Contrajeron matrimonio en la década de los 80's, luego de una inusual propuesta, y recibieron un espectacular regalo de bodas de Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa.

"De coche a coche le dije, '¿te quieres casar conmigo o qué?'", contó el actor mexicano Humberto Zurita, en una charla con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino". "Me dijo (Christian): 'pues párate y pídemelo bien'".

La boda de Christian Bach y Humberto Zurita se llevó a cabo en una iglesia en Polanco, en la Ciudad de México. Sus padrinos de boda fueron el productor de telenovelas Ernesto Alonso, así como los reconocidos actores Manolo Fábregas, Silvia Pinal y Carmen Montejo.

En la época cuando se casaron, ambos histriones trabajaban en Televisa, por lo que enviaron invitados a todos los ejecutivos de la empresa, entre ellos, Emilio Azcárraga Milmo, quien era conocido como "El Tigre".

En su plática con Gustavo Adolfo Infante, contó que antes de su enlace matrimonial, "El Tigre" Azcárraga se comunicó a la casa que compartían los actores. Humberto no lo conocía personalmente.

"Humberto, te quiero decir que no voy a poder asistir a tu boda, tengo muchas cosas que hacer, pero te quiero decir que tú y Christian, son dos personas que yo quiero mucho en mi empresa, mi madre me habla muy bien de ustedes, que ve telenovelas, te quiero dar mi bendición, decirte que me gusta mucho la pareja que hacen tú y Christian, aunque no voy a estar con ustedes, les quiero regalar un viaje a donde se te pegue la gana, el tiempo que se te pegue la gana".

El empresario mexicano, le dijo al papá del también actor Sebastián Zurita, que había dado instrucciones a una persona para coordinar todos los detalles de dicho viaje.

Al día siguiente, Christian Bach y él fueron con esta persona. "¿A dónde quieren viajar?", les preguntó. Al responder que "a tal lugar", les cuestionó a dónde más, haciéndoles saber que Emilio Azcárraga Milmo, le había dado instrucciones muy claras. "El señor Azcárraga me dijo a mí, que ustedes van a viajar, como viaja él".

Humberto Zurita y Christian Bach fueron tratados como diplomáticos

Dicha persona les hizo el itinerario del viaje que comenzó en San Francisco, California, Estados Unidos y terminó en Osaka, Japón.

"Los coches que nos recibían, tenían la bandera de México y con la bandera del país, como si fuéramos nosotros diplomáticos, fue una viaje que dijimos: '¡wow!', a dónde llegábamos, siempre con guías en español, nos decían: "sabemos que son personas muy importantes", de verdad, nos dio un regalo maravilloso, en mi corazón, yo lo tengo en un lugar muy especial".

El fundador de Televisa murió el 16 de abril de 1997, a sus 66 años en Miami, Florida, Estados Unidos, a causa del cáncer de páncreas.

La actriz argentina Christian Bach falleció a los 59 años de edad, el 26 de febrero de 2019 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Su deceso se debió a un paro respiratorio. La noticia fue compartida por la familia cuatro días después, pues querían despedirla en paz, alejados de los reflectores.

Cuando Humberto Zurita tuvo esta charla para "El minuto que cambió mi destino", la madre de sus hijos aún estaba con vida. Al mencionar todos los años a su lado, expresó: "sigo enamorado, sigo queriéndola mucho, hay un gran cariño, una gran amistad, todo lo que conlleva esa cosas, todo tiene altas y bajas".

Aunque tuvieron fuertes problemas, "generados por diferentes razones", durante su matrimonio, jamás llegó a pensar en que ya no quería estar con Christian Bach.