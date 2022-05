El impresionante velo con la Virgen María, que usó Kourtney Kardashian en su boda con Travis Barker

Travis Barker estuvo casado en dos ocasiones: con Melissa Kennedy y Shanna Moakler , con quien tuvo a sus hijos Landon Asher y Alabama Luella Barker. Además de Blink-182, formó parte de las bandas Feeble, The Suicide Machines, The Aquabats, Box Car Racer, Expensive Taste y +44.

El look se completó con una camisa blanca, una pajarita de raso de seda negra, un broche de cruz dorada con cristales negros y unos zapatos tipo creepers.

La empresaria y socialité estadounidense Kourtney Kardashian y el baterista Travis Barker , integrante de la banda de pop punk Blink 182, celebraron su boda religiosa este fin de semana, acompañados de sus familiares más cercanos. Al tratarse de una de las integrantes del Clan Kardashian-Jenner , el enlace matrimonial no fue para nada ordinario.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.