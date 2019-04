El incómodo momento entre Jorge Salinas y una reportera

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez derrocharon amor y elegancia en la pasada alfombra roja de los Premios Billboard Latinos, que se celebraron en Las Vegas, Nevada. En dicho evento el actor y una reportera de espectáculos tuvieron un incómodo momento.

Una reportera del programa Suelta la Sopa se refirió a la bella Elizabeth Álvarez como un "accesorio", a lo que inmediatamente Jorge Salinas puso un alto. “Dicen que el mejor accesorio que puede tener un hombre es una dama hermosa, mire nomás”. El actor señaló:

La mujer no es un accesorio, es el alma gemela del hombre, sin ustedes no podríamos vivir. No existiría la humanidad.

Si bien la intención de la reportera no era ofender a nadie, el comentario no le sentó nada bien al actor. Ante el momento incómodo, la periodista preguntó a Elizabeth Álvarez si su esposo siempre es así de caballeroso “o nada más cuando tiene calor”, a lo que Jorge Salinas no dudó en responder con una sonrisa pícara “cuando hay prensa”, aliviando la tensión que había en el ambiente.