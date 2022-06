El incómodo momento entre Lolita Cortés y Yahir en La Academia; en redes lo tunden por mala conducción

Ante la reacción de "la juez de hierro", el conductor de La Academia mencionó: "me gustaría saber qué te pareció su interpretación", a lo que Lolita respondió: "ok, la interpretación muy mala".

Se desconoce si Yahir no tenía conocimiento de esto o trató de generar controversia al mencionar que Lolita Cortés también "sufría" por la ausencia de su papá. Así fue el incómodo momento durante el concierto de La Academia.

El reciente concierto de la nueva generación de La Academia ha dado mucho de que hablar. Varios de los momentos más relevantes, fueron protagonizados por la cantante y actriz de teatro musical Lolita Cortés , quien forma parte del panel de críticos. No solo externó su deseo de sacar a Rubí Ibarra de la competencia y tuvo un altercado con Horacio Villalobos, también se produjo un momento incómodo entre ella y Yahir , conductor de este reality show de TV Azteca.

