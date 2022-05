El incómodo momento entre Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez en el show "Siempre en domingo"

Mucho se ha dicho que entre Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez hubo una enemistad. De acuerdo con la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", basada en la biografía no autorizada escrita por la periodista argentina Olga Wornat, "El Charro de Huentitán" supuestamente habría intentado conquistar a la cantante Alicia Juárez, esposa de "El rey de la música ranchera", lo que provocó conflictos entre ellos y un distanciamiento.

En uno de los recientes capítulos de la segunda temporada de "El último rey: el hijo del pueblo", se habló sobre el incómodo momento entre José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández en el programa "Siempre en domingo", conducido por Raúl Velasco.

Esto ocurrió, según la controvertida bioserie y el libro de Olga Wornat, luego de que el cantante y compositor José Alfredo Jiménez, encarara a Vicente Fernández por haber tratado de seducir a su esposa.

Era el año de 1973. En el legendario show de televisión "Siempre en domingo", se llevó a cabo un homenaje a José Alfredo Jiménez, conocido como "El rey de la música ranchera" o "El maestro de la composición". Dicho homenaje se realizó unos meses antes de su muerte; en ese momento, tenía problemas de salud por la cirrosis hepática que padecía desde hacía años.

Luego de interpretar una de sus grandiosas canciones, Raúl Velasco invitó al escenario a Vicente Fernández, para que le hiciera entrega a José Alfredo un merecido reconocimiento. El cantautor no sabía que "El Charro de Huentitán" estaría en el programa, por lo que se sorprendió cuando fue llamado, debido al conflicto antes mencionado.

Posteriormente, Vicente interpretó "El rey" en honor a José Alfredo. Al finalizar la emisión de "Siempre en domingo", tras bambalinas, ambos extraordinarios intérpretes, habrían tenido una conversación donde limaron asperezas, aunque quedó muy en claro que no serían los mejores amigos.

"Quiero decirle que no fue mi intensión meter la pata con usted, quiero que todas las cosas queden bien claras entre nosotros", le dice Vicente Fernández, interpretado por el actor y cantante Pablo Montero, a José Alfredo, interpretado por su hijo José Alfredo Jiménez Medel.

Escena de "El último rey: el hijo del pueblo".

En ese momento, mucho se hablaba de los problemas de salud de "El maestro de la composición". El intérprete de música ranchera le dijo a Chente no temerle a la muerte. "A mí el destino ya me ha alcanzado y me está pasando la factura, sabes algo, yo estoy agradecido con todo lo que he vivido, y estoy listo para pagar el precio".

Ante esto, ambos aclararon las cosas y como caballeros, se dieron un apretón de manos. "No te emociones tanto, esto no quiere decir que vamos a ser los mejores amigos, reconozco que tienes talento y vas a llegar muy lejos, vas a tener mucha competencia Chente, el único consejo que puedo darte, respeta y quiere al público que ama nuestra música mexicana, donde quiere que te pares en el mundo, ámalos tanto, como yo lo he hecho".

Después de ese encuentro, ya no volvieron a verse. José Alfredo Jiménez murió a los 47 años de edad en la Ciudad de México, el 23 de noviembre de 1973. Sus restos descansan en el cementerio de su pueblo natal Dolores Hidalgo, Guanajuato.