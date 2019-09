El increíble sueldo millonario mensual de Pati Chapoy

Hace algunos meses salió a la luz una presunta pelea que Pati Chapoy mantenía contra el director de contenidos de TV Azteca, Alberto Ciurana. Según la revista TV Notas, una fuente cercana a la conductora aseguró que el director se encuentra haciendo todo tipo de cambios al programa con la intención de quitarle el protagonismo a la conductora y hacerla salir de la empresa.

De acuerdo con la fuente que dio estos datos a TVNotas, el finiquito de la conductora que ha laborado por 26 largos años frente a la conducción de Azteca sería millonario: "gana alrededor de un millón de pesos al mes, y por el tiempo que ha laborado ahí, le tocan 30 millones de pesos de liquidación", señala la fuente a la revista.

La fuente que reveló esto a la revista TVNotas, fue entrevistada recientemente y dio más detalles sobre esta pelea de famosos.

Esta fuente señaló que "es un hecho que saldrá de la televisora", al parecer la conductora ya no soporta más los constantes cambios en su producción. Además, contó que Pati era apoyada por Ricardo Salinas, pero desde su retiro ya no pudo ayudarla.

Por la amistad que mantienen, le recomendó acudir con su hijo, Benjamín Salinas, quien actualmente es el presidente de la televisora, para poder quejarse y solucionar sus dudas y exigencias, publica la revista.

Pero Chapoy optó por no acudir con el presidente, pues explican que sabe que él está influenciado por Ciurana, quien busca hacerla renunciar para no liquidarla, pero ella no se irá a menos de que la despidan con causas justificadas, para así, poder ser inmenizada conforme a la ley.