El influencer Rod Contreras desata fuertes críticas al cantar en vivo desde concierto de TikTok

Hasta el momento, Rod Contreras no se ha pronunciado sobre todos los videos que han hecho para burlarse de él y criticar su talento , sin embargo, en anteriores ocasiones se mostró confiado en su poder para el canto y demostró que a él no le importa para nada el qué dirán.

"Que horrible canta", "Desafinó fatal", "Yo creo que debería dejar la música y seguir en lo de las redes sociales", "Se le salieron como veinte gallos en un minuto", "Ay no, canta fatal en vivo", "Él no es un cantante de verdad", fueron algunos de los comentarios con respecto al influencer cantando en vivo.

Como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar y muchos le pidieron alejarse del mundo de la música y seguir con su carrera de influencer, pues no cuenta con el talento para convertirse en un cantante real.

En Internet se viralizaron diferentes videos en los que se puede ver la interpretación de Rod Contreras completamente en vivo , lo que decepcionó demasiado a muchos , ya que no sonó para nada como en el estudio.

El influencer interpretó algunos de sus temas como 'Bella y tóxica', 'Roast' y 'Meneo', por mencionar algunos, pero no le fue como esperaba, pues muchos usuarios de Internet desacreditaron su talento y lo llamaron "un completo fraude".

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.