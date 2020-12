En internet critican a Paty Navidad por no usar cubrebocas en un aeropuerto

Paty Navidad otra vez está en el ‘ojo del huracán’, al mostrarse en público sin utilizar cubrebocas ni ningún método para protegerse contra el covid-19 .

La actriz sinaloense ha expresado en múltiples ocasiones su desaprobación hacia las medidas sanitarias que los gobiernos han implementado para evitar los contagios de coronavirus durante la pandemia, así como su contante propaganda en contra de lo que será la vacuna contra el virus.

Y es que Paty Navidad asegura que la vacuna se trata de un intento de los gobiernos para controlar la especie humana a través de la nano tecnología, asegurando que pronto todos estaremos bajo el control de unos cuantos.

Su cuenta en Instagram consta prácticamente solo de tweets y comentarios referente al tema, compartiendo noticias de diferentes medios de comunicación y declaraciones de médicos e investigadores con los que respalda su opinión acerca de los efectos adversos a la vacuna.

En esta ocasión, la también cantante fue objeto tanto de bromas como de críticas, al subir un video de ella en un aeropuerto sin utilizar cubrebocas .

“Lindo y bendecido fin de semana para todos, ¡los quiero!”, escribió Paty Navidad en el mensaje que acompaña el video en Instagram.

En él se observa a Paty con una expresión seria, únicamente cubierta por unos lentes de sol y sin nada que tape su boca y nariz, a la vez que da la vuelta a la cámara de su teléfono para mostrar a la gente a su alrededor que sí estaba utilizando cubre bocas. E incluso, probablemente con la intención de provocar, regresó a su rostro como haciendo el comparativo de entre los que se están protegiendo y ella.

Los comentarios no tardaron en surgir, algunos de ellos en contra de la decisión de la actriz, y otros en apoyo.

“Dios no quiera que dé covid, hasta entonces vas a creerlo”, “póngase mascarilla por favor”, “Aunque no creas, lo puedes hacer por respeto (ponerse cubrebocas)”, “Ya va a pasar la última Navidad en la Casa Blanca con los Trump”, se leía entre los comentarios negativos hacia la decisión de no cuidarse.

“Yo tampoco me pongo bozal”, “De los míos, no a la máscara, sí al oxígeno”, “Ese bozal te convierte en zombie”, “bendiciones por no ser parte de ese plan”, se lee en otros que apoyan a Paty Navidad en sus controversiales opiniones referentes a la pandemia.

Algunas personas inclusive cuestionaron las medidas de sanidad implementadas por el aeropuerto donde viajó la actriz, pues consideraron raro que no se le haya impedido entrar sin usar uno, y dudando si le dejarían subirse al avión que se encontraba esperando.

El video cuenta hasta ahorita con cerca casi 58 mil reproducciones, con más de 7 mil me gusta, casi los 600 comentarios en Instagram. La cuenta de Paty Navidad, por su parte, tiene alrededor de 482 mil seguidores, mientras que en Twitter, donde más se han desatado las controversias por las polémicas opiniones de la también conductora, tiene unos 197 mil seguidores.