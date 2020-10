El íntimo tatuaje de Danna Paola que muy pocos conocían

México.- A lo largo de su carrera artística Danna Paola ha sabido cómo ser una figura ejemplar, desde muy pequeña frente a las cámaras ha demostrado que es una mujer decidida y que sabe lo que quiere, por ello ha marcado su cuerpo en más de una ocasión con tinta que ha quedado bajo su piel y ha recibido varios halagos.

La joven cantante mexicana de 25 años ha elegido puntos estratégicos para lucir sus tatuajes de la mejor manera, pero lo que muchos no saben es que los que están a simple vista no son todos los que posee, pues tiene uno muy íntimo del que muy pocos se han percatado, aquí te lo mostraremos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se trata de un tatuaje ubicado en la parte de la ingle, que mostró por primera vez a principios del mes de agosto cuando vistió un traje de baño de dos piezas en color azul mientras pasaba unos divertidos y asoleados días en una playa de México de ubicación desconocida. La actriz creyó que nadie se daría cuenta del detalle, pero sus fanáticos rápidamente notaron un dibujo en esa parte tan privada de su cuerpo.

El íntimo tatuaje de Danna Paola en su escultural cuerpo. Foto: Instagram

Muchos quedaron sorprendidos, ya que no tenían ni la menor idea de que la joven tuviera un tatuaje en sus partes íntimas y, aunque no conocemos el diseño, seguramente será algo significativo para ella, tal y como lo han sido sus demás diseños en el cuerpo.

Otro de los tatuajes que tiene la estrella de telenovelas infantiles como Amy, la de la mochila azul y María Belén y juveniles como Atrévete a Soñar es un beso con labial rojo muy bien marcado en su espalda, uno de los más sensuales y atrevidos que tiene y que ha presumido con gran orgullo desde hace varios años.

Mira el tatuaje de labios rojos que tiene Danna Paola en la espalda. Foto: Instagram

Según información de Internet "uno de los significados de estos tatuajes de labios rojos es simbolizar el carácter de conquistador de quién lo lleva, esta es una de las principales razones por la que las personas se tatúan besos en su cuerpo, si es por este motivo lo suelen llevar en el cuello, no es un beso de una persona en especial".

Este no es el único tatuaje de Danna, en 2015, y probablemente uno de los más antiguos que tiene, mostró un tatuaje a la altura de las costillas, que seguramente le dolió demasiado, pues ese lugar es muy sensible y considerado por mucho el lugar más doloroso del cuerpo para la aguja. El tatuaje dice "My future is unlimited" (Mi futuro es ilimitado).

"Mi futuro es ilimitado" dijo Danna Paola en 2015 y así ha sido. Foto: Instagram

Por otro lado, en diciembre de 2018 ella se tatuó detrás de la oreja la palabra "Patience" (Paciencia en inglés), la cual está cien por ciento relacionada a su carrera, ya que aseguró en aquel momento: "Confía en la espera. Abraza la incertidumbre. Disfruta de la belleza transformándose. Cuando nada es seguro, todo es posible. PACIENCIA".

Así son los tres bellos tatuajes de Danna Paola. Foto: Instagram

También tiene unas margaritas en la muñeca, las cuales simbolizan lealtad, amor, paciencia y pureza. Las margaritas son una forma de flor puramente para mujeres y es uno de los tatuajes más versátiles que puedes usar. Los tatuajes de margaritas son utilizados por las mujeres para darles un aspecto más hermoso y atractivo.

Finalmente, pero no menos importante, la estrella de la serie española de Netflix "Élite" tiene en el antebrazo un diseño muy pequeño que se distingue muy poco, pero para ella debe ser algo importante, aunque nunca ha hablado de ello, sus tatuajes tienen un gran significado detrás y muchas personas lo saben.