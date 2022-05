¡El juez así lo ordenó! Ninel Conde no podrá pasar el Día de las Madres con su hijo: "no hay de otra"

Desde hace un tiempo la cantante mexicana Ninel Conde y el empresario Giovanni Medina, llevan a cabo una pelea en los juzgados, por la custodia de su hijo Emmanuel. Por el momento, la ex pareja sentimental de "El bombón asesino", tiene la custodia provisional del pequeño; alegó ante un juez que la también actriz de telenovelas, no era una buena influencia para el infante.

De acuerdo con la orden del juez y el acuerdo que tiene con Giovanni Medina, Ninel Conde solo puede ver a su hijo Emmanuel cada 15 días, por lo cual, no podrá celebrar el Día de las Madres con su pequeño retoño, como tanto le gustaría.

"Me toca cada 15 días lastimosamente, pero bueno, esperamos en Dios que pronto pueda ser una mamá un poco más normal, pero fluyo", expresó en un reciente encuentro con unos medios de comunicación.

Hay cosas que uno no puede controlar, así que hay que soltar, encomendárselas a Dios y echarle para delante, no hay de otra.

Al no poder pasarla con su hijo durante esta festividad, Ninel Conde estará trabajando en Estados Unidos, "vamos a estar cantando, dando show, tengo ya la gira, empecé acá y no paramos, trabajando es mi mejor manera de festejar todo".

Por cuestiones de la batalla legal, la cantante, de 45 años de edad, expresó que no puede comentar nada sobre la relación que mantiene con su ex Giovanni Medina. Lo que sí, envió sus mejores deseos a todas las reinas del hogar, "que todas las madres puedan tener a sus hijos cerca, amarlos y que nunca, nunca, nunca sucedan cosas que tengan que alejarse de sus hijos de una manera que no debe de ser".

Cabe recordar que Ninel Conde había demandado al padre de su hijo por daño moral, sin embargo, en marzo pasado retiró dicha demanda, con la intensión de mejorar un poco la relación con Giovanni y las condiciones que tiene para poder ver a su hijo durante unas horas.

"Hubo un desistimiento, yo creo que fue una decisión adecuada", dijo el empresario mexicano. "Con esto ganamos, Emmanuel y yo, un paso más hacia nuestra paz, es lo que buscamos, únicamente vivir sin conflictos, trabajar para salir adelante igual que todos. Y bueno, es correcto, existe un desistimiento, con lo cual únicamente queda abierto el juicio de guardia y custodia".