"El karma es el karma", Enrique Guzmán se burla de Frida Sofía y de la muerte de su hermana Natasha

El cantante mexicano Enrique Guzmán, ex esposo de la actriz Silvia Pinal y padre de Alejandra Guzmán, ha causado gran controversia por sus palabras con respecto a la muerte de Natasha Moctezuma, hermana menor de su nieta Frida Sofía. Sin titubeo alguna, expresó unas frías palabras y muchas personas aseguran que su burló de la tragedia de la familia paterna de su nieta.

Todo ocurrió durante la rueda de prensa de la puesta en escena "Jesucristo Superestrella"; uno de los reporteros le dijo: "señor, recientemente murió la media hermana de Frida, ¿hay algunas palabras para ella?", a lo que Enrique Guzmán respondió:

El karma es el karma hija.

Usuarios de redes sociales reaccionaron ante el insensible comentario de Enrique Guzmán: "de verdad que mientras más viejo más ignorancia, la chica que falleció nada tiene que ver en los problemas con su nieta", "Enrique te vas a tragar tus propias palabras", "Natasha nada que ver con el problema, ella es un ángel se fue porque Dios la llamo, el problema es con Frida" y muchos comentarios más.

Natasha Moctezuma era hija de Beatriz Pasquel y el empresario mexicano Pablo Moctezuma, papá de la cantante Frida Sofía (fruto de la relación amorosa que tuvo con la cantante Alejandra Guzmán). La joven murió a sus 24 años de edad en la casa de su abuela materna, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Desde hace unos años tenía unos problemas en sus pulmones y además padecía epilepsia.

En el 2019 Natasha se mudó a Nueva York con su abuela materna, para recibir atención médica especializada; lamentablemente la hermana de Frida Sofía murió el pasado jueves 2 de septiembre.

Por otra parte, hace unos meses Frida Sofía aseguró haber sufrido abuso sexual de parte de su abuelo Enrique Guzmán, cuando tenía cinco años de edad. Con respecto a la demanda en su contra, el cantante manifestó en la rueda de prensa:

"Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no lo ha hecho y no sé por qué, realmente; supongo yo que, como no tienen forma de probar que yo, alguna vez, tuve alguna relación extraña con ella, por eso no ratifica nada, mientras ella no ratifique nada, pues yo estoy tranquilo, no pasa nada".

