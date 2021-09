¿El karma le llegó? Recuerdan cuando Inés Gómez Mont reveló quién era el papá del hijo de Érika Buenfil

La tarde del pasado viernes se dio a conocer que un juez federal, giró una orden de aprehensión contra la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Ante la situación de la comadre de la también presentadora de televisión Galilea Montijo, usuarios de redes sociales han manifestado que el karma le hizo justicia a la actriz de telenovelas Érika Buenfil...¿por qué?

Hace varios años, cuando Inés Gómez Mont era una de las conductoras del show "Ventaneando" en TV Azteca, reveló la identidad de Nicolás, hijo de Érika Buenfil. Como muchos saben, el hoy adolescente es fruto de la relación amorosa que tuvo la actriz con el empresario Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León.

Según Inés Gómez Mont, fue él mismo Ernesto Zedillo Jr. y su esposa Rebecca Sáenz, quienes le pidieron dar a conocer dicha paternidad, lo hicieron a través de mí para que se diera a conocer de la mejor manera posible", expresó ante las cámaras de Ventaneando".

Esto afectó mucho a Érika Buenfil; en aquel entonces manifestó ante varios medios de comunicación, que solamente ella tenía el derecho de dar a conocer esa información sobre su hijo Nicolás.

"Hay quien está haciendo leña del árbol caído, lo único que puedo decir es que es verdad y en su momento contaré mi historia y que, a lo mejor fue de una manera muy fría, muy sin darle importancia a lo que merecía, que es mi hijo, la persona que la dio y pues bueno, ya la dieron, ya se adelantaron, pero nadie más que yo tenía el derecho de hablar".

Sobre Inés Gómez Mont, la protagonista de telenovelas como "Esmeralda", "Amores verdaderos" y varias más, dijo: "esta chava, de alguna manera por ganarse la noticia y que dice que está apoyada, no creo que esté al 100 por ciento apoyada, me imagino que la contraparte no se imaginaron que finalmente iba a haber una respuesta".

Ahora ante la situación legal de Inés Gómez Mont y su esposo, acusados de supuesto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, usuarios de redes sociales señalan que el karma hizo lo suyo.

A través de sus redes sociales, Inés Gómez Mont publicó el siguiente comunicado:

Diversos medios de comunicación informaron sobre una orden de aprehensión librada en contra mía, de mi esposo y otras personas. No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen, únicamente a reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada.

A los que nos han hecho llegar sus muestras de apoyo, se los agradezco de todo corazón, sepan que nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Los mantendremos informados sobre esta triste y penosa situación. Gracias por su cariño y Dios los bendiga.

