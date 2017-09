El karma ¿se las cobra a Edwin Luna y venga a Alma Cero?

Dicen que todo lo que hagas en esta vida, se te regresa. Si a algo hay que temerle, es al karma. Habrá quienes crean y quiénes no.

Luego de que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, confirmara el fin de su matrimonio con la actriz Alma Cero, después de cinco meses casados, el cantante fue objeto de severas críticas por aparecer con una nueva mujer tras su rompimiento.

A pesar de que Edwin Luna afirmó que su matrimonio concluyó en buenos términos, la imagen con la modelo Kimberly Flores aumentó los rumores de una supuesta infidelidad de su parte.

Sus seguidores, sin embargo, afirman que ya está pagando las consecuencias, pues el mismo cantante publicó un video en el que aparece en la cama de un hospital.

Edwin Luna explicó que el suceso ocurrió durante su cumpleaños justo cuando andaba repartiendo bebidas alcohólicas a los invitados. El cantante sujetaba una botella para repartir shots en la boca, pero uno de sus amigos corrió y, en su intento de perseguirlo, Edwin resbaló y cayó encima de la botella y esta explotó en su brazo.

El accidente le dejó 11 heridas en el brazo, 10 de ellas no tan graves, así que se las pudieron atender rápido.

Esta situación provocó que sus fans le recordarán que está pagando por lo que le hizo a la actriz de María de Todos los Ángeles.

Algunos de los comentarios:

Hace unos días, la actriz Alma Cero concedió una entrevista a Diario BASTA! donde se sinceró sobre su separación de Edwin Luna, asegurando que el grave error de ambos, fue haberse casado.

“Terminé con mucha paz con él y lo que he estado haciendo es rodearme de muchos compañeros y amigos. Yo estoy con Dios y eso me ha ayudado porque es lo más importante. No hay dolor porque él es una persona importante en mi vida y creo que nuestro error fue casarnos, no debimos casarnos porque éramos una pareja feliz sin haber firmado un papel”.

Así mismo, en otra entrevista a Imagen Televisión, la actriz aseguró que fue Edwin Luna fue quien insistió en que se casaran.

“No teníamos que habernos casado; no hacía falta, pero él insistió un poquito en eso, pero yo dije pero no quiero a nadie en la boda, no es una garantía el que te cases, o el que descases, el chiste es que busques ser feliz. Yo tuve una relación preciosa con él, el tiempo que duró y hasta el último momento fue una relación muy bonita”.

Cabe recordar que ante los ataques que ha recibido por ser supuestamente “la otra”, Kimberly Flores publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

No vengo acá a juzgar a nadie menos a pelear, solo que me sorprendo cada día más como las personas te juzgan sin tomarse el tiempo de conocerte o saber en realidad quien eres, como buscan defectos por su misma inseguridad, como critican tu vida sin verse al espejo y ver primero la suya, como te señalan sin saber la realidad de las cosas.

Pues acá me presento para los que quieran agregarle más cosas a mi vida. Soy Kimberly Flores madre de 2 hijos, uno a mi lado y el otro con su abuela por cosas del destino que es muy largo para explicarlo acá, trabajo desde muy joven ya que elegí ser madre a corta edad , vivo con mi abuela, mi sobrina y mi hijo y ellos dependen de mí.

Lo que soy o lo poco o mucho que tengo yo me lo he ganado SOLÁ con trabajo y porque siempre dije que no me gusta ser conforme, me gusta luchar por ser mejor, creo en Dios y que todo lo bueno y malo que nos pasa son bendiciones o lecciones, ya mis defectos ustedes pueden agregarlos ya que muchas personas son muy buenas para ello...en fin...solo les digo que Amo y es amor real, no soy perfecta porque no existe la perfección pero si me entrego lo hago de corazón ❤”.