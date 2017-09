El bello acto que hizo El Komander por el pequeño Daniel

El Komander se ha caracterizado últimamente por los escándalos que lo rodean como supuestos vetos en la televisión o la cancelación de sus conciertos debido a sus narcocorridos, pero al parecer el cantante de "Yo me quiero más" también tiene su calidad humana y su buen corazón ya que hace unos días cumplió el deseo de un pequeñito el cual lamentablemente falleció víctima de cáncer.

El pequeño de Hermosillo Sonora, Daniel García Ortiz antes de irse de este mundo le pidió a su mami que cuando el partiera, buscara la manera de contactar a El Komander y cantara "Descansa mi Amor" para después mencionar el nombre del pequeño guerrero.

Tras el emotivo mensaje los fanáticos y no tan fanáticos inundaron con mensajes de agradecimiento y cariño al cantante

"En lo personal no me gusta su música e incluso lo tenía en otra perspectiva a él pero es un gran gesto de su parte tomarse su tiempo para al menos cumplir un sueño, desgraciadamente no fue en vida pero desde arriba él te va a bendecir es una lástima que tenga que pasar este tipo de cosas para poder lograr un sueño pero así es la vida no se sabe cuándo nos puede tocar ojala así sea siempre y mi más sentido pésame a la familia de Danielito"