El lindo mensaje de Lucero a su hija Lucero Mijares por su cumpleaños número 16

Lucero Hogaza León, mejor conocida como Lucero, celebró el cumpleaños número 16 de su hermosa hija Lucerito Mijares, fruto del matrimonio que tuvo con el cantante mexicano Manuel Mijares. En sus redes sociales la actriz e intérprete, compartió un video con varias imágenes junto a su hija teniendo como fondo musical el tema "Gloria a ti", canción que grabaron a dueto madre e hija a petición de sus fans y será lanzando en plataformas digitales.

Cabe recordar que hace unos meses Lucero llevó a cabo un show live streaming donde tuvo como invitada especial a su hija Lucero Mijares. Juntas interpretaron "Gloria a ti" de cantautora española de origen gitano Rosario del Carmen González Flores, conocida en la industria musical como Rosario.

Junto al video compartido en su feed de Instagram, la cantante nacida el 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México, escribió un hermoso mensaje dedicado a su hija Lucerito con motivo de su cumpleaños 16. "Feliz cumpleaños para mi hermosa Lucerito.

Sus seguidores también felicitaron a la hija de Manuel Mijares. Una de sus fans describió a Lucerito como una niña talentosa, sensible, humilde, amorosa y con una voz privilegiada. "Feliz cumpleaños a la princesa", "Lucerito que te la pases padre y que Dios y la Virgencita te sigan bendiciendo con muchos mas años de vida y también de éxito por tu hermosa voz", "feliz cumple para tu lucecita, la que te ilumina todos los días, que alegría poder celebrar su vida, la amamos y abrazamos tanto siempre, que siga brillando como hasta ahora, grande Lucero Mijares" y muchos más, son los mensajes en la publicación de la cantante.

Con respecto al lanzamiento de "Gloria a ti" junto a su hija Lucerito, la intérprete de 51 años de edad comentó: "siento mucha alegría de compartir con ustedes todo sobre 'Gloria a ti', este sencillo que junto a Lucero Mijares hicimos con mucho amor, queremos transmitirles la emoción que ha sido cantarla juntitas".

En su canal de YouTube compartió un video donde contó: "tenemos esta canción para lanzarla en plataformas digitales, de alguna manera, es un regalo para ella, porque cumple años el 2 de febrero, es mi luz, mi Candelaria y bueno es un placer inmenso para ella". El lanzamiento de la canción vendrá acompañado de un video musical.

¿Lucero Mijares seguirá los pasos musicales de sus papás? Lucero, pareja sentimental del empresario Michel Kuri, sobrino del magnate mexicano Carlos Slim Helú (el vigésimo hombre más rico del mundo), manifestó que a su hija lo que más le gusta es cantar, es una jovencita que ama la música, ama cantar en todas partes, "en la casa todo el tiempo está cantando, pienso que ella tiene un sello muy particular".

Tiene una manera muy particular lo que trae en el corazón y como siempre les digo, ya veremos qué le depara el destino, no sabemos si algún día se va a dedicar a esto, a mí se me cae la baba cuando ella canta, la disfruto profundamente.