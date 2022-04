El lujoso guardarropa de Eduin Caz lleno de perfumes y zapatos carísimos

Eduin Caz de 28 años de edad, se ha convertido en una de las estrellas del momento, pues todo lo que el famoso comparte en sus redes sociales o lo que pase en uno de sus conciertos, se vuelve viral, prueba de ello fue su exclusivo guardarropa lleno de lujo total.

Resulta que uno de los amigos del vocalista de Grupo Firme, decidió grabar un video del guardarropa de Eduin Caz donde no solo se pueden ver outfits muy exoticos, las cuales ya se lo hemos visto como Gucci, Balmain o Carolina Herrera, también se puede ver un espacio exclusivo de varias fragancias de todo tipo.

Pero eso no es todo, ya que el calzado del cantante mexicano también se hizo presente en el lugar donde en su mayoría se puede ver que son tenis deportivos, pues es bien sabido que desde hace meses le ha dado con todo al gimnasio para mejorar su figura, algo que ha logrado pues siempre comparte con sus fans sus cambios.

Además, el guardarropa de Eduin Caz también lleva su lujo, pues se puede observar que está hecho de madera muy fina en colores muy elegantes, además de una buena iluminación con la que deja todos impactados, pues en ocasiones el mismo cantante ha modelado en dicho lugar.

"Le llegó su turno que bueno que lo aproveche, el compa dios lo bendiga", "Yo me compraría!! Unas cuantas casas y vivir de mis rentas! Y vestirme a veces de marca no siempre! Y y siempre acordarme de mi familia y mis fan’s que por ellos estoy", "El siempre ha sido un Rico por su brillante humildad y sencillez APARTE El corazón que no tiene precio LA verdad", escriben las redes.

Otra de las cosas que ha logrado el artista es el cariño del público, aunque en ocasiones le han traído problemas, pues en uno de sus más recientes conciertos, algunos de sus fans se emocionaron tanto al grado de lastimarlo, por lo que ha compartido las lesiones que ha sufrido, pero lejos de molestarse solo le dice a sus seguidores que lo traten con cariño lo dijo entre broma.

