El mal pronostico que le arrebató la vida a la hermana de Lorena Velázquez

Lorena Velázquez de 83 años de edad fue una de las mujeres más bellas de la Época de Oro del cine mexicano a lado de su hermana, la desaparecida Teresa, quien por un mal diagnóstico perdió la vida a los 55 por cáncer de colón.

Para quienes no lo sabían ambas hermanas eran una bomba en la pantalla grande, además Teresa Velázquez siempre se apoyó en su hermana mayor Lorena Velázquez quien al saber de la sorpresiva enfermedad de la actriz hizo todo lo posible por salvarla, pero un mal diagnóstico por parte del doctor acabó con la vida de la actriz.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Me llegó a las once y el doctor con una carota y le digo que pasó, me dice pues sabe que, que su hermana tiene cáncer en el colón y le digo por qué la operó, porque yo creí que era hemorroides y le dije 'doctor como yo creí usted la operó por qué quiso ganar dinero, pero como es posible que usted no haya hecho exámenes que usted no haya hecho una biopsia, usted sabe que el cáncer se opera y se puede correr", dice Lorena Velázquez en Historias Engarzadas.

Leer más: Dorismar se va por lo seguro con bañador clásico en color negro

Y es que para Lorena Velázquez fue muy doloroso el decirle a su hermana la verdad, pero lejos de quedarse de brazos cruzados pidieron una segunda opinión en Estados Unidos.

Lorena y Teresa Velázquez de inmediato pidieron una segunda opinión, pero la enfermedad ya había hecho metástasis, por lo que solo le dieron siete meses de vida, por lo que murió el 7 de enero de 1998.

Para quienes no conocieron a Teresa Velázquez fue una mujer con una belleza única que siempre enamoraba con cualquiera de sus papeles con los que dejó huella en la pantalla grande.

Leer más: Laura Pausini actuará desde Los Ángeles en los premios Óscar

Hoy en día la famosa sigue siendo recordada por películas como El Misterioso Señor y Me Ha Gustado un Hombre.