El mal que padeció durante años Olivia Newton-John hasta quitarle la vida

México. Olivia Newton-John, actriz y cantante australiana, murió este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, dan a conocer varios portales de noticias, según informó su esposo John Easterling en sus redes sociales.

Easterling escribe un emotivo texto de despedida para su amada esposa Oliva Newton-John en el que le expresa lo feliz que fue con ella y reconoce su valentía ante el cáncer que finalmente le arrebató la vida.

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", además pide que en lugar de "flores", quienes gusten mejor envíen donaciones para la fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

A Olivia le diagnosticaron cáncer de mama durante 1992, pero remitió. Fue hospitalizada de nuevo en 2013 y lograron pararlo, pero resurgió en 2017, y desde entonces se mantuvo en una lucha diaria para combatirlo, pero finalmente le arrebató la vida este día por la mañana.

Olivia Newton-John era originaria de Reino Unido, (1948), pero desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como "If Not for You", "Let Me Be There" y "Have You Never Been Mellow".

El nombre de esta gran artista quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical "Grease", uno de los favoritos de todos los tiempos.

A Olivia le sobrevive su esposo John Easterling, su hija hija Chloe Lattanzi, su hermana Sarah Newton-John, su hermano Toby Newton-John; también varios sobrinos.